Crisis en el Barça: se atasca la cuarta palanca y peligra la inscripción de los fichajes de Laporta

Horas críticas en el FC Barcelona. El equipo azulgrana debuta este sábado en Liga contra el Rayo Vallecano (21:00 horas) y por ahora no podrá contar con los fichajes realizados este verano. Joan Laporta y su directiva siguen sin cerrar la cuarta palanca, que daría margen para empezar a contar con los refuerzos.

La preocupación es real y este jueves se produjo una cumbre de urgencia en las oficinas del Camp Nou. Laporta, que disfrutaba de unos días libres en la Costa Brava, interrumpió sus vacaciones para verse con Rafael Yuste, Mateu Alemany y Ferran Olivé. Se discutieron las opciones que hay sobre la mesa.

El Barça pelea para activar cuanto antes la venta de otro 25% de Barça Studios al grupo GDA Luma. El acuerdo se da por hecho desde hace días, pero temas legales y administrativos han retrasado la firma hasta el punto de no haber casi margen de tiempo. En este punto, Xavi Hernández no contaría con los fichajes -ni Dembélé ni Sergi Roberto, renovados- para el primer partido de la temporada.

Joan Laporta y Robert Lewandowski, durante la presentación EFE

Siete jugadores se mantienen a la espera: Lewandowski, Koundé, Kessie, Christensen y Raphinha -los cinco fichajes-, Dembélé y Sergi Roberto. A todos ellos se les prometió estar en el debut liguero contra el Rayo, pero podría darse que incluso ninguno de ellos pudiera estar. De ello depende la cuarta palanca.

El Barça todavía no ha activado la palanca que permitiría inscribir a algunos de los fichajes, no a todos. LaLiga sigue esperando la documentación, pero la patronal debería estudiar todos los papeles con detalle y la respuesta podría no llegar a tiempo para el partido del sábado. En el club azulgrana, según Mundo Deportivo, valoran pedir un permiso especial, pero ven complicado que LaLiga acepte.

[El reto de Xavi en el Barça: superar la presión por ganar con el futuro del club en juego]

La del viernes será una jornada frenética en Can Barça. Durante el día de ayer, en el club azulgrana seguían mostrándose confiados de llegar a tiempo, pero la reunión de por la tarde desprende la existencia de preocupación. El reloj corre en contra y se buscan alternativas, como otro comprador o activar otro mecanismo que rebajaría la masa salarial del equipo.

Bloqueo culé

El Barça, paralelamente a la cuarta palanca, ha estado trabajando en la rebaja salarial/diferimiento de los sueldos de Gerard Piqué y Sergio Busquets. Estos todavía no se han hecho efectivos. Además, el club presiona a futbolistas como Frenkie de Jong, Memphis Depay o Martin Braithwaite para que acepten salir del club.

El Barça, además de la cuarta palanca, necesita en torno a 30-40 millones extra para cuadrar sus cuentas y poder realizar todas las inscripciones pendientes. No lograrlo traería graves problemas, como podría ser la liberación de algunos de los refuerzos. Kessié y Christensen, que firmaron libres, tiene una cláusula de liberación que pueden ejecutar si no son inscritos de cara al primer partido de la temporada.

