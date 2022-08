Mobbing en el PSG: señala a sus siete "indeseables" y amenaza con mandarles a quinta división

Terremoto en Francia por las polémicas medidas tomadas en el PSG respecto a sus descartes. El club parisino quiere forzar la situación para que hasta siete de sus estrellas acepten salir en lo que queda de verano. Apartados del primer equipo, ahora estos futbolistas son amenazados con ser enviados al filial que juega en Nacional 3 (5ª División).

L'Équipe informa de la última medida de presión utilizada en el PSG para dar salida a los jugadores con los que no cuenta el entrenador Christophe Galtier. Estos serían Mauro Icardi, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha (podría interesar a la Real Sociedad) y Thilo Kehrer (se le ha vinculado con el Sevilla).

Hasta ahora, el PSG ha cerrado ocho salidas este verano. Las más importantes han sido las de Ángel di María o Xavi Simons, que acababan contrato, y la de Wijnaldum, cedido a la Roma de Jose Mourinho. Los canteranos Édouard Michut y Éric Junior Dina-Ebimbe tampoco cuentan para Galtier.

En Francia, por lo publicado en Le Parisien, ya se ha apodado al grupo de descartes de Galtier como los "indeseables" del PSG. Un término cuanto menos polémico que tiene que ver con su rutina. Los siete futbolistas del primer. equipo se ejercitan al margen del resto de sus compañeros y solo comparten con ellos el momento de la comida.

Galtier sentencia a Icardi

Galtier ha hablado en público sobre la situación de uno de ellos, Icardi. Plagado de polémicas extradeportivas alrededor de su relación con su pareja Wanda Nara, el delantero argentino está oficialmente fuera de los planes de Galtier

"El club trabaja para encontrar la mejor solución posible. Ha tenido pocos minutos en las últimas temporadas y creo que debe relanzar su carrera. En su interés y en el del club, hay que encontrar un compromiso", dijo.

Christophe Galtier, junto a Nasser Al-Khelaifi en su presentación como nuevo entrenador del PSG Bertrand Guay / AFP / dpa

"No ha sido fácil, viendo el comienzo de semana (de rumores). Aclaro que su ausencia el pasado fin de semana estaba relacionada con una decisión estrictamente deportiva. He visto a Mauro para decirle que voy a restringir más aún el grupo y que no voy a trabajar con 25 jugadores de campo, es imposible", añadió. El internacional argentino, de 29 años, tiene contrato con el PSG hasta 2024.

Ander Herrera también tiene contrato con el PSG hasta 2024 y podría jugar en el Athletic. Otro con opciones de aterrizar en La Liga es Rafinha, que quiere volver a la Real Sociedad tras jugar allí cedido la segunda mitad del curso pasado. El que no salga se incorporará el 2 de septiembre a los planes de Galtier.

