La Premier League y la Ligue 1 publicarán los diálogos entre los árbitros y la sala VAR

La Premier League y la Ligue 1 quieren ofrecer a partir de la temporada 2022/2023 los diálogos entre los árbitros de campo y las salas de videoarbitraje con el objetivo de dar una mayor transparencia a las decisiones polémicas que toman los colegiados a lo largo del encuentro.

La Liga inglesa coge así el testigo del rugby, el hockey y el fútbol americano, en una medida avalada por la International Board y observada con inquietud por los jueces españoles.

"Hay una opinión general de que emitir el audio árbitro-VAR es una buena idea. Existe el deseo en la Premier de ser mucho más transparentes con los aficionados en la toma de decisiones de los árbitros y cómo se toman y por qué. En este sentido tenemos mucho trabajo que hacer", manifestó Richard Masters, director ejecutivo de la liga inglesa, en diálogo con The Times.

Anthony Taylor revisa el VAR en un partido de la Premier League REUTERS

La medida todavía tiene que ser aprobada por la FIFA, pero Inglaterra entiende que la máxima entidad dará su visto bueno, tal como lo hizo en otras partes del mundo como por ejemplo en Sudamérica, donde la CONMEBOL habitualmente da a conocer los audios del VAR.

Por su parte, Mark Bullingham, director ejecutivo de la Federación Inglesa (FA) e integrante de la IFAB, también dio su visto bueno para la publicación de los audios entre los árbitros de la Premier y sus pares del VAR.

"Se reconoce que esto ha ayudado a otros deportes y también ha mejorado la experiencia de los fanáticos. Veremos cómo son los argumentos sobre eso y aún no hemos entrado en detalles en un plazo. Pero estamos hablando de dar acceso a los espectadores, en el campo o en casa, a las conversaciones entre el árbitro y el VAR", manifestó el directivo.

La publicación de los audios solo se produciría después del pitido final, ya que los legisladores del fútbol no permiten que se transmitan en vivo. La práctica ya se está dando en la MLS, campeonato de fútbol de Estados Unidos, cuyo jefe de arbitraje, Howard Webb (colegiado que arbitró la final del Mundial 2010 entre España y Países Bajos), se espera que vuelva a la Premier League como nuevo jefe de árbitros. Aunque no se han aclarado los medios de difusión, los audios podrían publicarse en YouTube.

Francia seguirá sus pasos

En Francia, Amazon Prime Video, co-emisor de la Ligue 1 junto a Canal+, también quiere equipar a los árbitros con micrófonos. Según información de RMC Sport, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) está a favor de esta idea, que aún debe ser validada por la IFAB, que decide las leyes del juego.

Mientras tanto, en España no hay noticias al respecto. Colegiados y jueces de línea no parecen estar muy por la labor y no parece que se vayan a llevar a cabo medidas para mejorar la transparencia del VAR, que ha sido el centro de la mayoría de las polémicas arbitrales en el campeonato nacional desde que se implantó en la temporada 2018/2019.

