Conor McGregor y la historia real del famoso whisky Proper No. Twelve

En 2021, Conor McGregor se convirtió en el deportista mejor pagado del año. Y todo gracias a su whisky Proper No. Twelve. La venta de la marca le proporcionó al luchador de la Ultimate Fighting Championship (UFC) 130 millones de euros, de ahí a liderar el prestigioso ranking de la revista Forbes.

Pronto se va a conocer cómo surgió la idea de lanzar el whisky Proper No. Twelve. Y no, no fue de 'The Notorius'. Tal y como ha revelado recientemente Artem Lobov, exluchador de la UFC. El ruso, afincado en Irlanda, va a lanzar un libro en el que cuenta la verdadera historia de la famosa marca de Conor McGregor.

Artem Lobov ha adelantado algunos detalles en unas declaraciones que ha realizado para TalkSPORT. "El punto de venta de mi libro será la historia del whisky Proper No. Twelve. Algunas personas lo saben, pero en realidad fue idea mía. Yo fui la persona a la que se le ocurrió la idea de hacer un whisky para Conor", ha asegurado.

Así sucedió

"Por suerte para mí, cuando estudiaba en la universidad, solía trabajar en el bar del Hotel Radisson y tenía un amigo que trabajaba en el bar conmigo. Solo éramos dos niños de 18 años. Obviamente, me fui e hice lo mío, pero Iván se quedó trabajando en hotelería y se abrió camino hasta convertirse en el gerente general de un hotel", ha comenzado narrando.

"Me puso en contacto con un hombre llamado Niall de Classic Drinks, una de las principales empresas de distribución de bebidas en Irlanda. Niall tuvo la amabilidad de recibirme, en realidad en el Radisson, y fue muy generoso con su información. Una vez que obtuve esa información, continué y conocí todas las diferentes destilerías de whisky. Llamé a algunas y conocí a algunas en persona. Hice mi investigación y conseguí un hermoso acuerdo", ha continuado el ruso.

Después de estos trámites, se puso ya en contacto con el ya excampeón del mundo de la UFC: "Una vez que el trato estuvo listo, fui con Conor y le dije: 'Conor, tengo el trato listo para ti. Esto va a ser un trato de mil millones de dólares, no hay líos aquí'. No estoy seguro de si me tomó en serio o no en ese momento con los mil millones de dólares".

"Le presenté a Audie [Attar] y al resto del equipo de Paradigm (Sports Management) mi acuerdo y a todas las personas con las que ya estaba trabajando y luego nos pusimos en marcha. Continuamos trabajando en ello y, como pueden ver, fue un gran éxito. Estoy muy feliz de ver eso y estoy muy feliz de ser parte de eso", ha sentenciado Artem Lobov.

