El 'nuevo' Neymar gana peso en el PSG de Gaultier

Neymar ha pasado de estar en la rampa de salida del Paris Saint-Germain a entrar en el grupo de favoritos del nuevo cuerpo técnico, con Christophe Galtier a la cabeza. Según la información de L'Équipe, el extremo brasileño está demostrando su compromiso en cada entrenamiento y también con el tono físico que luce desde que llegó de las vacaciones.

Fue durante la temporada pasada cuando se comenzó a hablar sobre la división del vestuario del PSG. De ahí a la relación rota entre el propio Neymar Júnior y Kylian Mbappé. Aunque incluso se asegura ahora que el vínculo entre brasileño y francés ha vuelto a fortalecerse gracias a la entrada en juego de Luis Campos.

Asentado y querido dentro del vestuario, también el renovado staff ha tenido parte de 'culpa' del nuevo cambio de estatus del internacional canarinho en el PSG. Tal y como señala el citado medio de comunicación, Galtier está encantado con el rendimiento del futbolista.

[Neymar consigue un 'habeas corpus' y no podrá ser procesado ni detenido en Brasil por evasión]

De hecho, el nuevo técnico del Paris Saint-Germain va teniendo cada vez más claro cuál es el dibujo con el que va a jugar su equipo, dando un especial protagonismo a Neymar. 3-4-1-2. Defensa de tres, cuatro para el centro del campo y Leo Messi, más liberado, por detrás de la dupla atacante que formarán el propio 'Ney' y Mbappé.

Esta es la fórmula deseada y la que ha ido probando en los test de pretemporada. Una fórmula que le ha dado, además, buen resultado en los amistosos. Así las cosas, parece que hay Neymar para rato en la Ciudad de la Luz. Y es que hay que recordar que el pasado 1 de julio se activó una cláusula del contrato del jugador, según la cual renovaba automáticamente hasta junio de 2027.

Solo piensa en el PSG

Después de meses y meses de rumores sobre una posible vuelta al Fútbol Club Barcelona o incluso también que ha sido ofrecido al Manchester City (y rechazado por Pep Guardiola), para Neymar solo hay felicidad en París. Así lo quiso dejar claro él mismo este verano.

"¿Qué verdad? Quiero quedarme en París. No sé el club, ya que nunca me dijeron nada. Tengo un contrato de varios años aquí (hasta 2027). Listo. Hasta ahora no me han dicho nada", afirmó el internacional brasileño. Quien, además, reivindicó su buen estado de forma: "Me siento bien, en buena forma, después de las vacaciones en casa. Pero ahí, para todos, hay que entrenar mucho para mejorar como equipo. La verdad es que todo está bien".

Neymar celebra un gol con el PSG Reuters

Fue el pasado fin de semana cuando 'Ney' quiso dejar claro que no se mueve del PSG y que es en el Parque de los Príncipes donde es feliz jugando al fútbol: "No. La verdad es que no tengo nada que demostrarle a nadie. La gente habla demasiado porque no puede hacer otra cosa. Me conocen, saben cómo soy, cómo juego. No tengo nada que mostrar. Me gusta jugar al fútbol, soy feliz".

Sigue los temas que te interesan