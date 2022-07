El Manchester United rechaza un intercambio entre Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo toda una incógnita. El jugador portugués está decidido a salir del Manchester United y así se lo ha comunicado en varias ocasiones al conjunto británico. Primero por medio de sus agentes, con Jorge Mendes a la cabeza, y después por sus propios medios en la reunión que tuvieron hace unas horas con las altas esferas de la entidad y con el nuevo entrenador, Ten Hag.

El problema para la estrella lusa no es solo que el Manchester United no le deja salir, tiene un año más de contrato y cuentan con él para el nuevo curso. El mayor de los inconvenientes es que no tiene encima de la mesa una oferta que cumpla todas sus pretensiones.

Ronaldo no solo pide mucho económicamente como jugador franquicia que es, también tiene retos deportivos muy considerables. Quiere jugar la Champions League la próxima temporada y eso el club de Old Trafford no se lo puede ofrecer. Por ello, está sondeando desesperadamente el mercado con la esperanza de hallar una buena oportunidad para continuar con su exitosa trayectoria deportiva.

[Koke cierra a Cristiano Ronaldo la puerta del Atlético de Madrid]

Por el camino han surgido varios rumores sobre posibles destinos. Entre los planes más ambiciosos del luso estuvieron el Bayern de Múnich y el Chelsea. Sin embargo, no han terminado dando sus frutos. Los alemanes valoraron seriamente la posibilidad, pero terminaron rechazando la opción porque no querían meter a un jugador de su envergadura en el vestuario. Aún así, todavía buscan recambio para Lewandowski.

Simeone, Cristiano Ronaldo, Ten Hag y Carlo Ancelotti

Los británicos, aunque nunca han llegado a negar la posibilidad de manera oficial, no parecen tampoco por la labor de que 'CR7' sea el recambio de Romelu Lukaku. Por ello, Cristiano decidió mirar hacia otro frente y en esas apareció el Atlético de Madrid. Los colchoneros le dan la posibilidad de jugar la Champions, pero por el camino se encontrarían con muchos problemas difíciles de gestionar.

[Peñas del Atleti insultan a Cristiano Ronaldo como protesta: no a "un jugador en franca decadencia"]

El primero de ellos es el bronco pasado del portugués con la afición rojiblanca y su pasado en el Real Madrid. El segundo es la imposibilidad de acoplar a Ronaldo al ecosistema económico de la plantilla. Por ello, Enrique Cerezo aseguró hace unos días que era casi imposible poder llevar a cabo ese fichaje. Sin embargo, lo cierto es que lo están intentando y están tanteando la posibilidad de que el todavía atacante del Manchester United pase a reforzar su plantilla para la próxima temporada.

El Manchester rechaza a Griezmann

Según afirma The Athletic desde Inglaterra, una de las vías que habrían encontrado para dar luz verde al traspaso es introducir a un jugador como Antoine Griezmann en la operación. El Atlético de Madrid necesita hacer hueco, bien sea con ventas o con la salida de grandes salarios, si de verdad quiere contar con Cristiano Ronaldo en sus filas.

[El duro palo de Almeida a Cristiano Ronaldo tras los últimos rumores: "No está para jugar en el Atlético"]

Sin embargo, la salida del jugador francés se antoja clave además porque sigue siendo propiedad del Barça de manera oficial. Al menos hasta que el Atleti abone los 40 millones de euros que todavía le debe al conjunto azulgrana y que llegarán a finales del curso que está a punto de arrancar. Para el club del Civitas Metropolitano sería una operación redonda si se tiene al margen el punto de vista sentimental del aficionado.

Griezmann, en el banquillo Reuters

Cristiano de momento sigue tensando la cuerda. Se negó a hacer la primera parte de la pretemporada con el Manchester United y se ausentó de los entrenamientos alegando motivos personales. Tampoco viajó con el club por Australia y Tailandia. Ahora, espera que el Atleti haga las ventas que necesita y que deberían ser dos y de las importantes.

Nombres como Griezmann han sonado con fuerza en esas opciones a pesar de que es un jugador de la confianza de Simeone y de que ha vuelto a recuperar el cariño de la hinchada. Eso sí, su rendimiento no ha sido ni mucho menos el esperado por su calidad. De ahí que haya llegado ese ofrecimiento que ha sido fuertemente rechazado. Tanto el Manchester United como Ten Hag cuentan con Cristiano y no ven con buenos ojos la opción de Griezmann para desenquistar la situación del crack luso.

Sigue los temas que te interesan