Eriksen y el día que nunca imaginó: de volver a la vida en la Eurocopa a su fichaje por el United

Christian Eriksen se queda en la Premier League. Fue en el verano de 2021, durante la Eurocopa, cuando el futbolista volvió a nacer. Durante el partido entre la selección de Dinamarca y Finlandia, el centrocampista se desvaneció, conmocionando a todos los allí presentes y a los millones de aficionados que veían en ese momento el partido desde la televisión.

Quirófano, muchas dudas sobre su regreso, un adiós al Inter de Milán y la oportunidad que le llegó de la mano del Brentford. Nadie olvida que estamos hablando de uno de los grandes talentos de su generación y ahora abre una nueva etapa en su carrera al fichar por el Manchester United.

Eriksen se ha mostrado exultante en su puesta de largo con los diablos rojos. Un momento que nunca espero que pudiese llegar. Ni siquiera pensaba en poder regresar a la Premier League después de sus problemas de corazón. Aquel 12 de junio volvió a la vida. Ahora cumple un sueño tras el calvario por el que ha pasado y ha superado.

Su fichaje por el Manchester United era un secreto a voces, pero ha sido ahora cuando desde Old Trafford se ha confirmado la esperada noticia. En el equipo mancuniano aterriza tras finalizar su contrato con el Brentford, el club que confío en él y que le llevó de vuelta a la liga inglesa.

[Así se salvó Christian Eriksen: "De repente no se notaban más latidos..."]

Así abre una etapa y está feliz de hacerlo: "No, porque no planeaba volver al Reino Unido en absoluto, especialmente después del incidente en la Eurocopa. ¡Pensaba que mi momento de jugar en Manchester United ya había pasado! Obviamente, antes estaba en Tottenham Hotspur, y después fui a Italia, así que estar aquí ahora es algo que definitivamente no esperaba. De todas formas, estoy muy feliz. Se siente muy bien estar en este club".

Objetivos

Christian Eriksen firma por las tres próximas temporadas con el conjunto de Mánchester. Tiene 30 años y mucho fútbol por delante. Su llegada al United tiene un principal artífice: Ten Hag. "Mucho. No vine aquí solo por el escudo, sino porque quiero jugar a la pelota también. Obviamente, quiero hablar con el entrenador, escuchar sus ideas y charlar sobre fútbol. Las cosas se dieron muy bien, por eso tomé la decisión de venir a Manchester United", asegura el danés.

Además, deja claro cuáles son sus objetivos para la nueva temporada: "En lo personal, quiero volver a la cima. Ese es el sueño del club, así que creo que el único objetivo tiene que ser llegar lo más alto posible. Definitivamente, la meta tiene que ser ganar algo esta temporada".

El futbolista no quiere mirar más allá: "¡No lo sé! Voy a tener 33 años cuando termine mi contrato, pero nunca se sabe lo que puede deparar el fútbol, y eso es algo que he experimentado muy de cerca. Entonces, quiero ir día a día. Estoy complacido de estar aquí, así que vamos a ver qué pasa en el futuro". Día a día. Partido a partido. Pero el fútbol sonríe porque sonríe Eriksen.

Sigue los temas que te interesan