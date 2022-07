Megan Rapinoe, entre la industria del fútbol y de la belleza: los tres tips de una Balón de Oro

Megan Rapinoe ha acostumbrado a sus seguidores a un plano activista por los derechos LGTBI+ o racismo, incluso se le ve con un futuro dentro de la política. Pero ante todo es una luchadora por los derechos de las mujeres. Por la igualdad. Y eso, tal y como ella mismo ha dicho, va de la mano con sentirte bien contigo misma.

Su pelo rosa es icónico. Y aunque en alguna de sus últimas apariciones se le ha visto con un tono más rubio cenizo, se ha referido a esa tonalidad rosada y el porqué se decidió por él, saliéndose así de la norma. Para 'Pinoe' llevar el pelo rosa es un modo de representar su estilo e individualidad.

Ya se convirtió en uno de los famosos ángeles de Victoria's Secret y es que para la que fuera Balón de Oro y The Best de la FIFA en 2019 hay tres tips a seguir para conseguir estar bien: "Siempre me digo a mí misma: lucir bien, sentirme bien y jugar bien, en ese orden. Tienes que tener eso para ti. Cuando tienes eso, simplemente sales con menos presión".

Su pelo rosa

Fue antes del Mundial de fútbol femenino de Francia 2019 cuando Megan Rapinoe se tiñó el pelo de color rosa. El motivo, el siguiente: "Fue una forma divertida de expresar mi estilo y mi individualidad. Obviamente, en una Copa del Mundo todo es tan serio y estresante. Fue una forma divertida de enviar a todos al infierno".

"Para mí, tener el cabello rosa es una forma de expresar cómo me relaciono con la belleza. Cuando estoy en el campo, quiero lucir hermosa. Esa es una forma diferente de belleza que cuando salgo a cenar o cuando hago una sesión de fotos", ha asegurado recientemente la centrocampista.

Megan Rapinoe, con el premio 'The Best' en 2019 Reuters

Como dice 'Pinoe', ser una mujer deportista y fuerte no tiene que ir separado del sentirse bella: "Creo que la industria de la belleza ha favorecido solo a un género. Si quieres ser bella, tienes que lucir de esta manera y es femenino. Y si quieres ser más deportivo, entonces es masculino. ¿Por qué tienes que separarlo? Puedo ser deportista y fuerte y aun así sentirme hermosa".

Normalmente, en el ojo del huracán, Megan Rapinoe pone de relieve que el tratar de sentirte bien contigo misma y verte guapa en el espejo no va en contra de ser abanderada del feminismo u otras luchas sociales. Sino que todo empieza por ese doble tip: lucir bien y sentirse bien.

