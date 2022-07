El Liverpool busca nuevas vías de ingresos: los patrocinios en las gradas del estadio

La remodelación de Anfield Road, que costará 80 millones de libras, está dentro del presupuesto del Liverpool y está en camino de completarse a tiempo para el comienzo de la temporada 2023-24.

7.000 asientos adicionales aumentarán la capacidad del estadio de Liverpool a alrededor de 61.000. Una inversión que el club tiene intención de recuperar de una forma poco habitual. Los 'reds' están abiertos a la idea de vender los derechos de denominación de la grada (no del estadio en sí) si se presenta la oferta adecuada.

"Ciertamente es algo que consideraremos. No lo hicimos por la tribuna principal, no vamos a cambiar el nombre de Anfield Road. pero a las gradas de dentro no le diríamos que no, pero no es algo que estemos persiguiendo activamente actualmente”, ha dicho en The Athetic Billy Hogan, CEO del Liverpool.

Las gradas de Anfield empujan a los jugadores del Liverpool durante la remontada REUTERS

Sobre la pretemporada de los de Klopp, que han vuelto a Asia por primera vez desde que fueron a Hong Kong en 2017, también ha tenido palabras Hogan, que ha destacado la importancia económica de este tipo de giras.

Oriente Medio solía ser visto como la tierra de oportunidades para los clubes de la Premier League que buscaban expandirse comercialmente, pero el panorama ha cambiado un poco con la creciente popularidad del deporte en los Estados Unidos. El año pasado, la Premier League acordó un nuevo acuerdo de televisión de EEUU por seis años por un valor de más de 2.400 millones de euros.

"Asia es un lugar enorme y hay tantos mercados importantes allí desde nuestra perspectiva. Tomemos a Tailandia como ejemplo. Tenemos muchos seguidores allí", ha comentado Hogan.

Pero Hogan también pone en valor la irrupción de EEUU: "El mercado norteamericano se ha desarrollado absolutamente en el transcurso de los últimos 10 años. Si observa la cantidad de socios (comerciales) que tienen los clubes de los Estados Unidos como ejemplo, en comparación con ahora, vería un aumento significativo. Ese mercado ha madurado, sin duda, pero Asia sigue siendo muy importante".

"El mercado norteamericano es probablemente más maduro que el asiático, simplemente desde una perspectiva de marketing deportivo", dice Hogan.

El crecimiento de Asia

"Ha sido el epicentro de eso pero, anteriormente, no estaba necesariamente enfocado en el fútbol. En Asia, el fútbol siempre ha sido masivo, pero quizás no tanto desde la perspectiva del marketing deportivo. Ambos se han desarrollado. Estás viendo mucho más marketing deportivo en toda Asia y estás viendo mucha más interacción e interés en el fútbol en América del Norte. Ambos están evolucionando".

Desde que Fenway Sports Group, con sede en Boston, compró Liverpool en 2010 , la influencia estadounidense en la Premier League ha seguido aumentando. Este verano, un consorcio liderado por Todd Boehly, copropietario de Los Ángeles Dodgers de la Major League Baseball, compró el Chelsea por más de 4.500 millones de euros.

"El fútbol como deporte ha crecido dramáticamente en términos de niveles de interés en los EEUU, y la Premier League ha estado a la vanguardia de eso. Ha habido mucha inversión de inversionistas norteamericanos en el fútbol en general y espero que eso continúe. En el caso de Chelsea, hubo varios postores diferentes y la mayoría de ellos eran de EEUU", ha concluido Hogan.

