El United le cierra la puerta a Cristiano: "No está en venta"

Cristiano Ronaldo está en rebeldía, ya le ha dicho al Manchester United que no quiere seguir en el club y no ha acudido al inicio de la pretemporada. Sin embargo, desde el club no se contempla una venta del crack luso, decepcionado con la temporada del equipo.

Su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, ha indicado que "Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, eso es todo".

Además, el extécnico del Ajax desmiente que Ronaldo haya pedido salir. "Hablé con él antes de que saliera este tema. Tuve una buena conversación con él. No me ha dicho que se quiera ir...".

Pero la realidad es que Cristiano volvió el verano pasado al Manchester United tras 12 años fuera del club y la temporada del equipo ha sido más que decepcionante. Tanto que no ha conseguido clasificarse para la Champions League y cerca estuvo de tampoco hacerlo para la Europa League.

Ronaldo considera que su estatus es superior y no piensa pasarse una temporada jugando la Europa League cuando ha ganado cinco Champions a lo largo de su carrera. Ciertamente, a sus 37 años, la temporada de Cristiano a nivel individual ha sido buena. Ha quedado como tercer máximo goleador de la Premier en un equipo que ha zozobrado en todas las competiciones.

También marcó una buena cifra de goles en los primeros partidos de Champions, pero fue finalmente eliminado por el Atlético de Madrid. Así las cosas y sabiendo que el United no está entre los equipos que aspirarán a todos los títulos el año que viene, el portugués está buscando un proyecto que le ofrezca la oportunidad de seguir ganando y batiendo récords.

La realidad es que, de momento, su salida es complicada. Su alto salario y su edad hacen que sea un fichaje inasequible para la mayoría de los equipos. Se rumoreó con el interés del Bayern, más todavía por la posible salida de Robert Lewandowski rumbo al Barça. Pero Oliver Kahn, presidente del Consejo Directivo de la entidad alemana, lo descartó: "Pese a todo lo que admiro a Cristiano Ronaldo como uno de los más grandes, su fichaje no sería acorde con nuestra filosofía", dijo Kahn en declaraciones a la revista Kicker.

El Chelsea se interesa

El Real Madrid también ha negado el interés en repescar al jugador, que se marchó en el verano de 2018 a la Juventus de Turín. Parece que el Chelsea era uno de los pocos con verdadera capacidad e interés en ficharle, pero todavía no se ha producido ningún movimiento y los 'blues' están ahora mismo centrados en cerrar definitivamente la compra de Raheem Sterling.

Con ese panorama, Cristiano todavía no ha comenzado la pretemporada, ya que no apareció en las instalaciones deportivas del United ni tampoco en el vuelo rumbo a la gira asiática que ya han comenzado los 'red devils'. Una situación incómoda para todas las partes pero en la que el United insiste, Cristiano no está en venta.

