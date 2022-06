El mercado de fichajes del Barcelona: de la opción de Alexis Sánchez a los casos de Lewandowski, Soler...

En cuanto a los del Valencia, desde el club blanquinegre han explicado que no se descarta la renovación de ambos. "No les damos por perdidos, tenemos toda la voluntad de que sigan con nosotros y están citados para el 5 de julio. No somos dueños del mercado. No tenemos todas las respuestas. Hay que buscar un equilibrio económico para que el proyecto sea sostenible, estamos excedidos en el FFP y son normas que hay que cumplir", han destacado Sean Bai y Miguel Ángel Corona.

En cuanto a Raphinha, su incorporación se le está complicando por momentos al Barcelona. Desde Inglaterra, medios como The Times aseguran que el Leeds está a la espera de una oferta del Arsenal. Y que, además, el Tottenham también permanece atento a cualquier novedad para intentar pescar en Elland Road.