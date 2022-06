El FC Andorra de Piqué crea un caos deportivo en el Principado: la denuncia de la Federación de rugby

En menos de cuatro años, el FC Andorra ha crecido a pasos agigantados. Todo empezó con la compra del club por parte de Gerard Piqué y ahora el primer equipo acaba de conseguir el ascenso a Segunda División, aunque accediera de forma administrativa a Primera RFEF. Pero en el deporte andorrano no están tan contentos con sus éxitos.

El salto a la categoría de plata ha traído consigo una polémica al Principado. Tiene que ver con el campo donde juega sus partidos el FC Andorra, que es el Estadi Nacional y está situado en la capital. Las normas de Segunda obligan a adecuar las instalaciones, pero estas son compartidas con otras entidades.

Las Federaciones de Fútbol y de Rugby de Andorra también juegan sus partidos en el mismo terreno que el club de Piqué. El Estadi tendría que ser remodelado para adaptarse a la segunda categoría del fútbol español, cambiando la hierba sintética a césped natural, y para preservarlo no podrían utilizarlo otras entidades. Eso ha creado un 'incendio'.

La Federación Andorrana de Rugby (FAR) no tiene intención de abandonar Andorra La Vieja. Así lo expone con ironía su tesorero y expresidente, David Ferré: "Nuestro campo es el Estadi Nacional y, que yo sepa, todavía se llama así. No se llama Estadi Gerard Piqué".

También se ve afectado el VPC Andorra (club que juega en la liga francesa), cuya comisión preside el propio Ferré y que sí se ha mostrado predispuesto a dejar el Estadi si se dan unas instalaciones acordes a sus necesidades. Pero en el caso de la FAR, y de la selección del país, no se ve así: "Sería una vergüenza para Andorra tener un Estadi Nacional y que los partidos de selecciones tuvieran que irse fuera".

El Estadi Nacional de Andorra UEFA

La alternativa es 'mudarse' a Prada de Moles, en Encamp. En esas instalaciones ya jugó el FC Andorra antes de obtener el permiso para irs dos temporadas (2021/2022 y 2022/2023) al Estadi Nacional. La FAR se niega a verse desplazada por el último en llegar: "Hay un convenio firmado que nos avala y los partidos internacionales deben jugarse en el Estadi Nacional y, si no están contentos, que se vayan a jugar donde quieran", dijo el tesorero en público.

Los planes del FC Andorra chocan de lleno con la actividad del rugby andorrano. El peso que ha ido ganando el club de fútbol desde la compra por parte de Kosmos (empresa de Piqué, con un 56% de las acciones) y Clayton (compañía andorrana con el 44%) deja en la sombra a otros deportes del Principado, como el rugby en este caso.

La FAR reivindica la posición de su deporte y quiere hacer valer su derecho a seguir en el Estadi, compartiendo el uso que haga de él el FC Andorra como esta última temporada. "Es la hora de que Govern se plantee promocionar el rugby y se dé cuenta de que no sólo hay fútbol y baloncesto (por el MoraBanc Andorra, de la ACB) en este país", sostuvo Ferré.

El choque de posturas pone en un aprieto a las figuras políticas del Govern d'Andorra, que hasta ahora ha ido abriendo puertas al FC Andorra. De hecho, el plan establecido era levantar un estadio multifuncional también en la zona de Encamp que fuera útil a partir de 2023.

La construcción, pese a pasar por un concurso con diferentes proyectos, se ha ido congelando por circunstancias como el encarecimiento de materiales por la guerra en Ucrania. El coste marcado ronda los 35 millones de euros. Se trata de una acción clave en la hoja de ruta marcada por sus propietarios, que prometieron a finales de 2018 que harían "sonar el himno de la Champions" en Andorra.

Relación Piqué - Rubiales

La figura de Piqué también ha sido clave en la importancia que ha ido ganando el club a nivel institucional en el Principado. Basta con ver su cercanía a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El ascenso del Andorra a la Primera RFEF sigue levantando sospechas, más aún tras la implicación del futbolista en llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Además de ese episodio, el central del Barça llegó a llamar a Rubiales para pedir que el Andorra, tras saltar a Primera RFEF por la vía administrativa, no fuera incluido en el grupo catalán por su complejidad. El ascenso a Segunda se consiguió el mes pasado pese a que Rubiales no accediera a cumplir la petición de Piqué.

Urge solución en el Estadi Nacional tras el paso dado por el FC Andorra. El Govern ya ha mantenido conversaciones con el club y el lunes que viene le tocará al rugby. Preocupa que prevalezca satisfacer a la entidad de fútbol por lo beneficioso que puede ser en las relaciones con España.

Xavier Espot, presidente del ejecutivo, y Sílvia Riva, ministra de Deportes, buscarán una solución con el VPC y la FAR, que trasladará su firmeza de seguir en el Estadi Nacional. Hay lío en los Pirineos.

