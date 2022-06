Gattuso y su primera polémica antes de llegar a Valencia: "¿Yo racista, homófobo y machista?"

Gennaro Gattuso es el protagonista de las últimas horas en Valencia. El exfutbolista y ahora entrenador italiano es el candidato número uno para llegar al banquillo de Mestalla después de que Peter Lim haya puesto en marcha su enésima revolución para intentar cambiar el rumbo del equipo. Otro movimiento que parece responder a los designios de su mano derecha Jorge Mendes.

La elección del mítico centrocampista del AC Milan no ha gustado mucho en la capital del Turia. No es un entrenador con experiencia en España y no tiene éxitos reconocibles en su trayectoria. Además, el grueso de la afición quería la continuidad de un José Bordalás que ya ha sido destituido a pesar de que este curso ha conseguido llevar al equipo a la final de la Copa del Rey y a pelear por entrar en la Conference League.

Su derrota frente al Betis en la pelea por el título nacional le terminó condenando. Con el antiguo técnico sentenciado, pero no cesado, Gattuso viajó a Singapur para reunirse con Lim y dejar pactado un acuerdo hasta 2024. Cuando esta noticia salió a la luz, buena parte del valencianismo clamó contra la gestión del empresario y dueño del club. Uno de los más activos fue Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia y actual líder de la plataforma Marea Valencianista, una de las principales opciones para intentar comprar la entidad che.

Zorío ha afirmado en varias ocasiones que le ha hecho una oferta a Lim que este ha rechazado. Sin embargo, ahora ha criticado la llegada de Gattuso a través de un comunicado en el que afirma que el entrenador tiene un pasado machista, homófobo y racista, algo que no quiere para su Valencia. Y Gattuso se ha defendido de manera agresiva en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Duras acusaciones a Gattuso

"Mi historia habla por mí. ¿Yo racista? ¿Soy homófobo? ¿Soy xenófobo? ¿Yo machista? ¿Pero estamos locos? Aquí es el momento de calmarse". Las fuertes acusaciones de Zorío se referían a una serie de frases de Gattuso que él mismo ha destacado.

"Realmente no puedo ver mujeres en el fútbol. No me gusta decirlo, pero es así". Esto decía el ahora entrenador sobre la llegada a la directiva del AC Milan de Bárbara Berlusconi en 2013. Cinco años antes había asegurado que "el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, el matrimonio homosexual me resulta muy extraño".

Por último, Zorío rescata unas declaraciones de Gattuso sobre Kevin-Prince Boateng cuando este decidió abandonar el terreno de juego durante un partido tras escuchar gritos racistas: "¿Cuántas veces se ha abucheado a jugadores blancos? A mí me ha ocurrido, pero no le doy mayor importancia". Zorío añade además que ya el Tottenham rechazó su fichaje debido a que su propia afición no aprobaba la llegada de una persona con estos antecedentes.

La defensa de Gattuso

Gattuso ha aprovechado esta entrevista para responder a todas las críticas: "La frase sobre las mujeres, pronunciada en el momento de la entrada en el fútbol de Bárbara Berlusconi, pretendía ser una defensa de la obra de Galliani que había sido interrumpida".

Sobre su supuesto conflicto xenófobo, argumentaba: "¿Racista? Entonces, ¿por qué habría fichado Bakayoko cuando estaba en Napoli? Nunca he tenido nada en contra de los jugadores negros, muchos de los cuales han sido mis compañeros y amigos. ¿Qué saben de mí estos señores que hablan de racismo, estos leones que se esconden detrás de un teclado o detrás de un apodo?".

Por último, quiso defender su legado, no solo en el fútbol, sino a lo largo de su vida: "Vengo de un pequeño pueblo de Calabria, Corigliano Calabro. Me hice a mí mismo, de niño fui a jugar a Escocia, al Glasgow Rangers: ¿sabes lo que puede significar para un 'sureño' estar fuera de Italia y demostrarle a todo el mundo que puede salirse con la suya? Construí mi carrera con trabajo duro, compromiso, sudor. Nadie me dio nada. Y ya no permitiré que alguien, con acusaciones terribles, entorpezca mi trabajo".

