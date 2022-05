Respuesta a los audios de Anil Murthy de Generalitat y Ayuntamiento: "No nos van a tomar el pelo"

El presidente del Valencia, Anil Murthy, reconocía en uno de los audios grabados sin su permiso en una comida con empresarios que difundió este lunes el periódico Superdeporte su intención de llevar a la Generalitat Valenciana a juicio por el Nou Mestalla.

La grabación se produjo el pasado día 27 de abril, unos días antes de que una delegación del Valencia, con Murthy a la cabeza, asistiera a la Generalitat para mantener una reunión tras la que los representantes de la administración autonómica se mostraron sorprendidos de la buena recepción que habían tenido sus propuestas al club y después de la cual el dirigente dijo que veía "muy cerca" el acuerdo.

Pero en los audios, Murthy llega a explicar que Peter Lim no tendría gran interés en acabar el Nou Mestalla con las condiciones pactadas. Según el presidente del Valencia, el dueño no querría comprometerse a cumplir los requisitos firmados en la ATE (Actuación Territorial Estratégica). Esto ha provocado una reacción en cadena contra Murthy de las personalidades de Generalitat y Ayuntamiento.

Ximo Puig, en la inauguración de la línea 10 del Metro de Valencia, valoró así la actitud de Meriton: "La Generalitat es respetuosa con todas las instituciones valencianas, en el ámbito social y va a continuar con esa actitud de respeto. Lo que pedimos es que se tenga el mismo respeto a estas instituciones. Las consecuencias no van a venir determinadas por esas filtraciones sino por la legalidad", dijo el presidente de la Generalitat Valenciana.

La primera en pronunciarse fue la concejala de Deportes y responsable del Área de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar Bernabé. Esta escribió la Teniente de Alcalde en su cuenta de Twitter:

Es imprescindible q ya nadie dude, ni ayude a semejante despropósito e indecencia de personaje, “que les den” dice. Q le den a los vecinos de Benicalap? A los valencianos? Ni un segundo más te deberías quedar!!

El hilo sigue así: "¡La propiedad no regala nada! El polideportivo forma parte del convenio de las permutas de los terrenos. Así que los vecinos y vecinas de Benicalap deberían haberlo tenido hace 12 años. No es ningún regalo sino la obligación por parte de la propiedad de construirlo".

Concluye: "Claro que hemos reclamado un polideportivo mejor que el que presentaron originariamente. Que lo sepa todo el mundo, sí. Presentaron un proyecto sin paredes, sin calefacción, sin aire acondicionado. Pero ahora ya sabemos el respeto que le merecen los vecinos".

Otro en pronunciarse fue Arcadi España, actual conseller de Hacienda. El que fuera Conseller de Territorio y que participó en las reuniones por el Nou Mestalla afirmó sentirse "muy decepcionado", en declaraciones a A Punt: "El fondo del asunto es que a la Generalitat nos decían una cosa y lo que querían hacer era otra. Ese juego limpio que es el que siempre hemos querido tener lo que se desprende de esos audios es que no estamos para perder el tiempo, si ellos no querían tener ninguna interlocución con la administración y solo era decirnos 'sí, sí, sí gracias, gracias' y sonreír no era necesario".

"Ha habido un intento de tomarnos el pelo", señaló Arcadi España. Y concluyó: "A pesar de esas cosas la posición de la Generalitat y de la administración no va a cambiar yo quiero enviar un mensaje de tranquilidad porque no nos van a tomar el pelo".

