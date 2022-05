Historia de la Champions League: palmarés, finales y todos los campeones de la Copa de Europa

El Real Madrid ha vuelto a hacer historia en la Champions League. El club blanco ha conquistado en París su decimocuarta Copa de Europa. La leyenda del equipo sigue vigente en el viejo Continente tras derrotar al Liverpool.

Con 14 títulos (6 Copas de Europa y 8 Champions League), el Real Madrid amplía aún más la distancia con sus perseguidores en el palmarés de la competición. Desde que en 1956 lograra su primer campeonato en la final disputada, también en París, frente al Stade de Reims (4-3) hasta este último título, el equipo ha disputado un total de 17 finales, y únicamente ha caído derrotado en tres de ellas.

Todas las finales de la Champions League y la Copa de Europa

2021-2022 Real Madrid C. F. vs Liverpool F. C.

2020-2021 Chelsea 1-0 Manchester City

2019-2020 F. C. Bayern 1-0 PSG

2018-19 Liverpool F. C. 2-0 Tottenham Hotspur F. C.

2017-18 Real Madrid C. F. 3-1 Liverpool F. C.

2016-17 Real Madrid C. F. 4-1 Juventus

2015-16 Real Madrid C.F 1-1 (5-3 pen.) Atlético de Madrid

2014-15 F. C. Barcelona 3-1 Juventus F. C.

2013-14 Real Madrid C. F. 4-1 Atlético de Madrid

2012-13 F. C. Bayern 2-1 B. V. Borussia

2011-12 Chelsea F. C. 1-1 (4-3 pen.) F. C. Bayern

2010-11 F. C. Barcelona 3-1 Manchester United F. C.

2009-10 F. C. Internazionale 2-0 F. C. Bayern

2008-09 F. C. Barcelona 2-0 Manchester United F. C.

2007-08 Manchester United F. C. 1-1 (6-5 pen.) Chelsea F. C.

2006-07 A. C. Milan 2-1 Liverpool F. C.

2005-06 F. C. Barcelona 2-1 Arsenal F. C.

2004-05 Liverpool F. C. 3-3 (3-2 pen.) A. C. Milan

2003-04 F. C. Porto 3-0 A. S. Mónaco F. C.

2002-03 A. C. Milan 0-0 (3-2 pen.) Juventus F. C.

2001-02 Real Madrid C. F. 2-1 Bayer Leverkusen

2000-01 F. C. Bayern 1-1 (5-4 pen.) Valencia C. F.

1999-00 Real Madrid C. F. 3-0 Valencia C. F.

1998-99 Manchester United F. C. 2-1 F. C. Bayern

1997-98 Real Madrid C. F. 1-0 Juventus F. C.

1996-97 B. V. Borussia 3-1 Juventus F. C.

1995-96 Juventus F. C. 1-1 (4-2 pen.) A. F. C. Ajax

1994-95 A. F. C. Ajax 1-0 A. C. Milan

1993-94 A. C. Milan 4-0 F. C. Barcelona

1992-93 Olympique de Marseille 1-0 A. C. Milan

1991-92 F. C. Barcelona 1-0 U. C. Sampdoria

1990-91 F. K. Crvena Zvezda 0-0 (5-3 pen.) Olympique de Marseille

1989-90 A. C. Milan 1-0 S. L. Benfica

1988-89 A. C. Milan 4-0 F. C. Steaua Bucurest

1987-88 PSV Eindhoven 0-0 (6-5 pen.) S. L. Benfica

1986-87 F. C. Porto 2-1 F. C. Bayern

1985-86 F. C. Steaua Bucarest 0-0 (2-0 pen.) F. C. Barcelona

1984-85 Juventus F. C. 1-0 Liverpool F. C.

1983-84 Liverpool F. C. 1-1 (4-2 pen.) A. S. Roma

1982-83 Hamburger S. V. 1-0 Juventus F. C.

1981-82 Aston Villa F. C. 1-0 F. C. Bayern

1980-81 Liverpool F. C. 1-0 Real Madrid C. F.

1979-80 Nottingham Forest F. C. 1-0 Hamburger S. V.

1978-79 Nottingham Forest F. C. 1-0 Malmö FF

1977-78 Liverpool F. C. 1-0 Club Brujas KV

1976-77 Liverpool F. C. 3-1 Borussia Mönchengladbach

1975-76 F. C. Bayern 1-0 A. S. Saint-Étienne

1974-75 F. C. Bayern 2-0 Leeds United F. C.

1973-74 F. C. Bayern 1-1 , 4-0 (des.) Atlético de Madrid

1972-73 A. F. C. Ajax 1-0 JuventusF. C.

1971-72 A. F. C. Ajax 2-0 F. C. Internazionale

1970-71 A. F. C. Ajax 2-0 PAE Panathinaikos

1969-70 Feyenoord 2-1 Celtic F. C.

1968-69 A. C. Milan 4-1 A. F. C. Ajax

1967-68 Manchester United F. C. 4-1 S. L. Benfica

1966-67 Celtic F. C. 2-1 F. C. Internazionale

1965-66 Real Madrid C. F. 2-1 FK Partizan Belgrado

1964-65 F. C. Internazionale 1-0 S. L. Benfica

1963-64 F. C. Internazionale 3-1 Real Madrid C. F.

1962-63 A. C. Milan 2-1 S. L. Benfica

1961-62 S. L. Benfica 5-3 Real Madrid C. F.

1960-61 S. L. Benfica 3-2 F. C. Barcelona

1959-60 Real Madrid C. F. 7-3 Eintracht Frankfurt

1958-59 Real Madrid C. F. 2-0 Stade de Reims

1957-58 Real Madrid C. F. 3-2 A. C. Milan

1956-57 Real Madrid C. F. 2-0 A. C. Fiorentina

1955-56 Real Madrid C. F. 4-3 Stade de Reims

Palmarés de la Champions League y la Copa de Europa por equipos

1) Real Madrid: 14 títulos / 17 finales

2) AC Milan: 7 títulos / 11 finales

3) Liverpool: 6 títulos / 10 finales

3) Bayern de Múnich: 6 títulos / 11 finales

5) FC Barcelona: 5 títulos / 8 finales

6) Ajax: 4 títulos / 6 finales

7) Inter de Milán: 3 títulos / 5 finales

7) Manchester United: 3 títulos / 5 finales

9) Chelsea: 2 títulos / 3 finales

9) Juventus: 2 títulos / 9 finales

9) Benfica: 2 títulos / 7 finales

9) Nottingham Forest: 2 títulos / 2 finales

9) Oporto: 2 títulos / 2 finales

14) Borussia Dortmund: 1 título / 2 finales

14) Celtic: 1 títulos / 2 finales

14) Hamburgo: 1 título / 2 finales

14) Marsella: 1 título / 2 finales

14) Steaua de Bucarest: 1 título / 2 finales

14) Aston Villa: 1 título / 1 final

14) Estrella Roja: 1 título / 1 final

14) Feyenoord: 1 título / 1 final

14) PSV Eindhoven: 1 título / 1 final

Palmarés de la Champions League y la Copa de Europa por países

1) España: 19 títulos / 30 finales

2) Inglaterra: 14 títulos / 25 finales

3) Italia: 12 títulos / 28 finales

4) Alemania: 8 títulos / 18 finales

5) Holanda: 6 títulos / 8 finales

6) Portugal: 4 títulos / 9 finales

7) Francia: 1 título / 7 finales

8) Rumania: 1 título / 2 finales

8) Escocia: 1 título / 2 finales

8) Yugoslavia/Serbia: 1 título / 2 finales

Sigue los temas que te interesan