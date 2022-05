Ceferin y la amenaza a Real Madrid, Barça y Juventus: "¿Exclusión? Claro que es posible"

El lío de la Superliga Europea continúa. Aleksander Ceferin ha hablado con L'Équipe sobre el proyecto que todavía sigue vigente. El presidente de la UEFA ha asegurado que todavía cabe la posibilidad de que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Juventus de Turín sean sancionados por ello.

Ante la pregunta de por qué no sanciona a estos tres clubes, Ceferin ha explicado que "la decisión del juzgado madrileño puede ser apelada". "Cuando el proceso termine, podemos actuar", ha continuado el dirigente. Cuestionado por la posibilidad de castigar al Real Madrid, que puede ganar la Champions esta temporada, ha sido rotundo al afirmar que "es posible castigar a cualquier club".

"¿Exclusión? Por supuesto que es posible. Pero es el Comité Disciplinario de la UEFA, que es independiente, quien decidirá", ha agregado un Ceferin que, a continuación, se ha referido a las dudas que existen sobre las sanciones: "Las reglas son las mismas para todos. Y si comento lo que dice la gente todos los días...".

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA Reuters

"También se quejan de que la UEFA gana miles de millones, mientras que el 93,5% de los ingresos va a los clubes. ¿Cómo explicas esto si nadie está escuchando? Créame o no, pero todos los clubes reciben el mismo trato, ya sean de Eslovenia, mi país, o si son grandes nombres del fútbol europeo", ha añadido.

Ceferin ha aprovechado la entrevista para reivindicar el formato de la Champions: "Tener más clubes y más partidos no es la Superliga. La Superliga es tener siempre los mismos clubes jugando entre sí". "No tengo problema en admitir que nuestra primera idea no fue la correcta. Somos más fuertes si aceptamos volver sobre un error inicial. Ahora estoy absolutamente convencido de que fue una mala opción", ha afirmado.

Nasser Al-Khelaifi

También ha aprovechado para hablar de su amistad con Al-Khelaifi: "A mí no me ayudó. Ayudó al fútbol. Si se hubiera puesto en marcha la Superliga, habría afectado a todos, incluido el PSG. Es inteligente y entiende eso. Yo lo respeto. Está loco por el fútbol. Le encanta el PSG y es un miembro valioso del comité ejecutivo de la UEFA".

El VAR

Finalmente, ha opinado sobre las dudas que existen sobre el VAR: "Que haya un fuera de juego por 5 milímetros siempre es un problema para mí. Si tienes la nariz grande o los pies grandes, estás penalizado... Y yo tengo un problema con las manos. Ya nadie lo entiende. Esto debe ser aclarado. Figo me dijo el otro día que si jugase hoy, si no supiera qué hacer con el balón, le tiraba a la mano al defensa".

