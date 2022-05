La mujer de Abidal detalla el 'caso Hamraoui': juntos hace cuatro años, una tarjeta SIM y varias pistas

La estabilidad del Paris Saint-Germain femenino estalló cuando el pasado mes de noviembre su jugadora Kheira Hamraoui sufrió una extraña agresión. La futbolista fue atacada por dos encapuchados cuando viajaba en coche y tras una cena de equipo. Desde entonces, la investigación no ha podido determinar quién organizó el plan. Sin embargo, sí que ha quedado constatado que Hamraoui mantenía una relación con Eric Abidal, hasta hace muy poco casado con su esposa Hayet.

La todavía mujer del exfutbolista, pues el tramite para el divorcio continúa su curso, ha dado nuevos detalles sobre cómo se encuentra la investigación. Y el resumen general es que pese a que se cuenta con hasta 20 pistas, no hay seguridad sobre quién organizó el ataque y con qué fines. Por ello, Hayet espera que se llegue a una conclusión que la aparte como posible impulsora de la agresión a Hamraoui.

Hayet Abidal, en una entrevista emitida en YouTube con Magali Berdat, ha revelado cómo conoció la relación extramatrimonial que Abidal mantenía con Hamraoui y que ha deparado en la petición de divorcio. "Me enteré como todo el mundo, eso es lo triste", ha criticado Hayet. "Tenía a mi marido al lado y esta bomba mediática que explotó en todo el mundo. Lo que más me entristece de esta historia es que me tomaron por tonta", recalca la mujer.

Kheria Hamraoui presentada con el PSG PSG

"Estaba en todas partes, engañada, desprestigiada, humillada y me enteré de todo por la prensa. Sólo me dijo que no mirara -los medios-", cuenta Hayet Abidal en dicha conversación recogida por RMC. "Hasta que llegó la historia de la tarjeta SIM. Fue entonces cuando se rastreó hasta mí. Se me acusó, se sospechó que había preparado el ataque a esta chica. Ya no tenía más remedio que admitirme que me estaba engañando", subraya Hayet.

Respecto a la investigación, Hayet Abidal ha asegurado que "no ha avanzado mucho". "Al principio estaba obsesionada, ayudaba a los investigadores a entender lo que había pasado, quería que encontraran a los responsables para sacarme del papel de culpable", reconoce la futura exmujer de Abidal. Sin embargo, esas novedades siguen sin llegar. La tensión, eso sí, se ha reducido porque Hayet continúa defendiendo su inocencia.

"Me enteré de que había unas veinte pistas. No creo que sean solo las relaciones, supongo que también había personas con las que había conflictos. Pero hay muchas pistas", indica en la entrevista Hayet Abidal. A pesar de los escasos datos que se conocen, en los últimos días se ha realizado una nueva detención por el caso.

La agresión nocturna

Todo el 'caso Hamraoui' comenzó el pasado mes de noviembre. La jugadora, junto al resto de sus compañeras, salió a realizar una cena de equipo. Al volver a su domicilio, compartió coche con dos compañeras. Una de ellas se bajó antes del ataque. Otra, Diallo, se mantuvo cuando sucedió toda la agresión. Dos encapuchados pararon el vehículo y agredieron en las piernas a Hamraoui. Uno de los gritos que realizaron es que no debía tener relaciones con hombres casados.

Los primeros días desataron el miedo en la liga. Diallo fue detenida y se vinculó a un familiar suyo que estaba en prisión como cerebro del ataque. Pero tras unas pequeñas investigaciones, la jugadora fue puesta en libertad. Después saltó la relación con Abidal y, pasado el tiempo, se filtró que ambos habían tenido una relación. Es esa noticia la que puso a Hayet como posible impulsora de la agresión.

Pasados los meses, lo único que se ha realizado es el divorcio de Eric y Hayet Abidal. Hamraoui parece que no continuará en el PSG y su comodidad en el vestuario va a peor. Diallo, la primera detenida, sigue con su carrera en el equipo galo.

[Más información - Kheira Hamraoui pasa al ataque: presenta una denuncia por difamación, amenazas y acoso]

Sigue los temas que te interesan