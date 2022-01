La mujer de Abidal habla tras el 'caso Hamraoui': "Le abrí las puertas de mi casa, es diabólica"

A finales del pasado año, el 'caso Hamraoui' dio la vuelta al mundo. Kheira Hamraoui, ex del Fútbol Club Barcelona y actual jugadora del Paris Saint-Germain fue agredida por unos hombres. Primero se pensó que la instigadora había sido su compañera de vestuario Aminata Diallo. Después se apuntó a la mujer de Éric Abidal, Hayet.

Entonces se destapó la infidelidad de los dos ex del Barça. Ahora, Hayet Abidal ha hablado en Le Parisien sobre la traición de su esposo Éric y de Hamraoui: "Le abrí las puertas de mi casa. Fui a apoyarla en sus partidos en Barcelona. Mis hijos todavía se acuerdan de ella. Esta chica es diabólica".

Lo que sí ha afirmado Hayet Abidal es que ella no está implicada en la contratación de sicarios para lesionar a la futbolista: "Yo no tengo nada que ver con eso". De hecho, ha afirmado que se enteró de la infidelidad de Éric Abidal cuando salió a la luz la agresión a Kheira Hamraoui.

"Nuestro matrimonio ha atravesado muchos baches de los que prefiero no hablar y, por supuesto, Kheira Hamraoui no era la primera. Éric no me pidió perdón a la cara y tampoco me ha defendido nunca de las acusaciones o rumores que pesaban sobre mí", ha apuntado la mujer de Éric Abidal.

Además, no ha ocultado que le causó mucho dolor todo porque consideraba a Hamraoui como una de sus amigas: "La ayudé a que se integrara, como hago con muchos jugadores y jugadoras. Hasta que descubrí, al cabo de un tiempo, que tenía un comportamiento extraño y a veces fuera de lugar con mi marido y otros hombres. No volví a saber de ella hasta esta historia".

No es la primera vez

Hayet ha querido dejar claro que Hamraoui puede que no esté contando "toda la verdad". Además, ha desvelado que le han llegado mensajes de más mujeres que han sufrido infidelidades por parte de sus parejas con la del PSG. Parece, según esta afirmación, que la jugadora podría haber tenido más relaciones con hombres casados: "Entonces ¿Qué pasa? ¿Nos acostamos con hombres casados?".

"He recibido una cantidad increíble de mensajes en Instagram de mujeres de maridos, famosos o no, que han pasado lo mismo que yo con Kheira Hamraoui. Los investigadores tienen un montón de trabajo por delante", ha sentenciado Hayet Abidal en el periódico parisino.

