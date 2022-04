El drama de Kovalenko: "Los rusos mataron a un amigo, mi padre se defiende con un rifle..."

El drama de la guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin cesar. Muchos jugadores de fútbol han decidido alistarse aprendiendo a empuñar el rifle y otros tantos han decidido participar en la campaña de sensibilización, con el objetivo de poner fin al conflicto lo antes posible. Entre estos últimos está Viktor Kovalenko, jugador de la Spezia, el equipo de la Serie A. Su familia (Viktor, 52 años, Ludmilla, 55, Dimitri, 32, y su sobrino Igor, 5) está encerrada en el país y acaba de perder a un buen amigo.

"Estuvo escondido en un refugio durante cinco días, luego trató de escapar. Se subió al auto con su hermano y una niña. En el primer puesto de control, el ejército ruso detuvo el auto y mató a los dos. de ellos. muchachos. Ni siquiera devolvieron los cuerpos para el entierro. La niña estuvo retenida durante tres horas, luego la soltaron. Y ella salió corriendo gritando", relata el jugador de fútbol que suele jugar en el centro del campo en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

Los suyos siguen vivos en Jersón y tratan de defenderse como pueden: "Las bombas caen a 15 kilómetros de nuestra casa. Sería imposible traer aquí a mi familia: también peligroso. En esa zona, si ven pasar un coche, los rusos disparan: da igual que haya civiles, mujeres o niños. Para salir hay que pasar tres controles. Pero también hay otro aspecto a tener en cuenta. Mis padres nunca aceptarían irse. Y esto es así para muchos ucranianos. Si sales de tu casa, estás seguro de que no encontrarás nada a tu regreso".

Viktor Kovalenko despeja de cabeza. AFP7 / Europa Press

Habla con ellos como puede, ya que las comunicaciones son muy malas. "Mi padre tiene una escopeta. Espera no tener que usarlo, pero si lo hace, se defenderá a sí mismo ya su familia. Por la mañana llamo a mi hermano, pero a menudo después de veinte segundos se cae la línea. Las comunicaciones son difíciles, están bloqueadas. Luego en la tarde hablo con mamá. Tratan de calmarme, pero no puedo entender si realmente me dicen la verdad o si se guardan algunas cosas para ellos", explica.

El último recuerdo

Kovalenko recuerda en la entrevista el último día que estuvo con ellos: "Mi cumpleaños es el 14 de febrero y en ese momento mi madre e Igor habían venido a visitarme a Spezia. Regresaron a Jersón unos días antes del ataque ruso. Estoy muy preocupado, para tratar de dormir tomó medicamentos que me sugirió el médico del equipo. Pero es realmente complicado. Siempre vivo con la idea de que pueden llegar malas noticias. Es malo encender la televisión y ver ciertas imágenes".

El jugador de la Spezia confiaba es que las intenciones de Rusia tendrían un parón cuando llegaron a las regiones del Donbás y Crimea, pero ahora no ve cerca que esto pueda acabar. "La situación es esta y tenemos que defendernos: Ucrania es nuestro país. Todos los días nos preguntamos cómo es posible que pasen ciertas cosas. Los hospitales no se salvaron, escuelas... Familias enteras fueron masacradas. ¿Viste las fotos de lo que le hicieron a Bucha? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo?", se pregunta.

[Más información: Sudakov, el gran talento del fútbol de Ucrania que se esconde en un búnker con su mujer embarazada]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan