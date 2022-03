Muere Miguel Van Damme, el portero belga al que le diagnosticaron leucemia por quinta vez

Noticias relacionadas El emotivo mensaje de Iker Casillas a Miguel Van Damme, el portero belga que sufre leucemia

Trágica noticia que ha recibido el fútbol europeo. Miguel van Damme, portero del Cercle Brugge, falleció durante la noche de este lunes al martes víctima de la leucemia. Con tan solo 28 años, el guardameta llevaba luchando contra la enfermedad desde 2016 con varias idas y venidas. La quinta vez que se le diagnosticó el cáncer ha sido la definitiva para lamento de todos sus allegados y los aficionados del fútbol belga.

La última vez que le fue diagnosticada la leucemia fue el pasado mes de octubre de 2021. Los médicos volvieron a encontrar células cancerígenas en su sangre tras semanas en las que parecía que su recuperación empezaba a ser definitiva. Tras haber sufrido varias recaídas antes, Van Damme era cauto y se negaba a hablar en septiembre "de una cura".

En sus casi seis años de batalla contra la leucemia, Van Damme se vio obligado a dejar el fútbol profesional. Fue en la temporada 2018/2019, momento en el que se alejó de los terrenos de juego fruto de la enfermedad que le imposibilitaba seguir en activo. Aún así siempre estuvo respaldado por su club, el Cercle Brugge, que tuvo el gesto de renovar su contrato la tercera vez que batalló contra el cáncer.

Su larga lucha ha marcado y en su adiós son muchos los mensajes dedicados hacia él y su familia. Su mujer Kyana, quien fue madre de una niña hace casi un año junto al exfutbolista, comunicó su fallecimiento a través de una emotiva publicación en Instagram.

"Nuestro querido tesoro, papá partió para su último partido esta noche, un partido que ya no se puede ganar. Nos dejaste muy lentamente, pero lo hiciste de nuevo a tu manera. Fuerte como el hierro. Peleaste como un león. Estamos muy agradecidas por quién eras, un ejemplo para muchos. Me hiciste darme cuenta de que no hay que rendirse, incluso cuando solo había un pequeño destello de oportunidad para ganar, una y otra vez saliste. Descansa ahora bebé, te lo has ganado más que nadie, ahora estás libre de todo dolor. Nos encantaría verte. Un abrazo grande de tus dos niñas. Hasta luego", escribió la mujer de Van Damme.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KYANA (@kyanadobbelaere)

El gesto de Casillas

Los mensajes de pésame se suceden. Entre ellos se encuentra el de Iker Casillas: "Un abrazo para toda su familia. Descansa en paz, mi amigo", escribió el exguardameta español acompañando su mensaje de un emoji rezando y otro de un rostro triste.

Hug his family. Rest In Peace my friend! https://t.co/YIyungjRh2 — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 29, 2022

Las palabras de Casillas son sentidas por el vínculo que tenía con Van Damme. En 2020 ya le mandó todo su apoyo: "Mandarte un fuerte abrazo de los de verdad, de corazón. Que eres un tipo fuerte, por lo que me han dicho, que eres un tipo con agallas, con mucho coraje, y así tenemos que seguir, ¿vale?", colgaba en sus redes sociales.

También Thibaut Courtois, portero del Real Madrid e internacional belga, dio su pésame: "Un ejemplo de espíritu de lucha. ¡Lo harás bien allá arriba! RIP Miguel".

Een voorbeeld van strijdlust, het gaat je goed daarboven! RIP miguel 🤍 https://t.co/doNq24snO4 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 29, 2022

