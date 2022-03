Xavi Hernández: "El Sevilla es más favorito para ganar al Europa League que el Barça"

El FC Barcelona logró pasar a cuartos de final de la Europa League tras remontar al Galatasaray. El equipo entrenado por Xavi Hernández logró imponerse pese al tanto inicial de Marcao en la primera mitad. Pedri y Aubameyang le dieron la vuelta y cumplieron con el objetivo azulgrana. Xavi Hernández analizó posteriormente en rueda de prensa tanto el resultado como las sensaciones del equipo.

Análisis

"Nos hemos encontrado un partido muy difícil porque tienes que ser muy pulcro. Lo han hecho bien, pero nosotros muy bien. Mejor que en la ida. Lo hemos entendido. Hemos jugado mejor que en la ida y por eso estamos en cuartos. Los jugadores lo han entendido. Teníamos que circular la bola".

El gol de Pedri

"Ha tenido importancia. Ha sido de una belleza espectacular. Es capaz de eso y de más. No puedo decir más elogios. Es un jugador capaz de irse del contrario. Capaz de generarte jugadas con un control orientado con marcaje individual que es lo más difícil del fútbol. Te habla de su calidad. Yo creo que a pesar de todo perdemos muchos balones. Me duele perderlo, me hace daño. Tenemos que ser responsables con balón porque después sufrimos".

Mensaje al descanso

"Estábamos jugando bien. Que el central tenía que dividir. Que cayeran más en profundidad y que siguieran creyendo. Tenía la sensación de que estábamos mucho mejor que el Galatasaray".

Tensión en el campo

"Soy una persona calmada y me gusta estar tranquilo, pero al final es imposible por el partido. Se sufre por el resultado, pero estábamos jugando bien, entendiendo cómo atacar. Era lo más importante. No sé que posesión habremos tenido, pero hemos jugado siempre en campo contrario y hemos dominado. El resultado creo que es corto".

Público

"El ambiente ya lo conocíamos. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Es Turquía. Ya lo sabíamos".

Sensaciones para El Clásico

"Era importante hoy. Es un título europeo y queremos llegar lejos. Es muy merecido llegar a cuartos. Llegamos en muy buen momento a El Clásico, pero no significa nada. El domingo será otra historia, será muy complicado. Sobre Piqué, es una molestia que ha tenido. Lleva un mes con ella y está haciendo un gran esfuerzo para el grupo".

Confianza del equipo

"No es casualidad. Estamos creyendo en lo que hacemos. Los jugadores también ven que jugamos de una manera, disfrutan. Hoy ha habido muchos momentos en la segunda parte donde el Galatasaray no salía de su campo. Dice mucho de la remontada, porque el partido se ha puesto feo. Reforzaba su entramado defensivo. Hemos tenido personalidad y calma, estoy muy satisfecho hoy".

Ambiente de la grada

"Es uno de los mejores ambientes que he vivido en mi carrera. Sabíamos de la dificultad. Da más importancia a la victoria después de ponernos detrás en el marcador. El ambiente era brutal y ya lo sabíamos. Es uno de los mejores ambientes".

Favoritismo

"Dest tenía una molestia en el isquio y esperamos que no sea nada importante. Y sobre el favoritismo, no me veo favorito. No conocemos tanto a los rivales como en la Champions. Somos unos de los candidatos porque estamos en cuartos. Veo más favorito al Sevilla que al Barça porque llevan varios años".

