Xavi Hernández y los fichajes: "No he visto a ningún jugador que diga 'no' al Barça"

El FC Barcelona visita este domingo al Elche en una nueva jornada de La Liga. Xavi Hernández busca que el equipo siga con la buena dinámica de las últimas semanas y analizó el encuentro este sábado en rueda de prensa. El técnico catalán habló sobre varios asuntosa de actualidad, entre ellos la posible renovación de Dani Alves y los nombres que capitalizan los rumores de fichajes.

Xavi fue preguntado por Haaland tras salir a la luz esta semana una posible reunión que habría tenido lugar en Múnich con el jugador. Xavi no lo niega y también celebra la contratación del joven Pablo Torre, que irá al B pero estará en dinámica del primer equipo.

Riqui Puig

"Ya veremos. Tiene una competencia feroz. Me sabe mal no darle más minutos. Están Pedri, Nico, Frenkie... entrena muy bien, mejora, pero tiene competencia feroz".

Rotaciones arriba

"Tenemos cinco partidos en dos semanas y hay que gestionar los minutos, el cansancio, las molestias... Hay opciones en ataque, y estoy encantado por tenerlas porque antes no las tenía".

Mbappé y Haaland

"Cuantos más futbolistas de primer nivel mundial tengamos, mejor. Agradecidos todos. Mejorarían la liga y los clubes a los que se unan".

Renovación de Dani Alves

"No hemos hablado, pero no hay color. Es un espectáculo, por su profesionalidad, por su positivismo. Es un ejemplo. Me gustaría que siguiera, pero depende del rendimiento y del club. Está aportando mucho, da asistencias".

Elogios a Pedri

"Me salió natural compararlo con Iniesta. Me recuerda a él. Pero me lo sigue recordando, no pienso diferente porque haya críticas. Me sabe mal por las críticas. Iniesta es el mayor talento que he visto en la historia del fútbol español, que yo haya visto. La comparación motivará a Pedri. No tengo miedo. Y él tampoco. Es un tío muy normal".

Pablo Torre, con el Racing de Santander. Racing de Santander

Pablo Torre y el Real Madrid

"Es una pregunta para él. Le hemos explicado el proyecto. He sido honesto. Le he explicado la realidad. Tiene perfil Barça. Él ha decidido. No sé qué ofertas tenía".

Su papel en las negociaciones

"Igual es una ventaja que esté yo, pero es más explicar el proyecto. Y ser honesto con el jugador que queremos fichar. Explicarle el modelo, el estilo... el club, la ciudad... suman muchas cosas. No he visto a ninguno que diga 'no' al Barça, otra cosas son las cláusulas o situaciones personales".

Pablo Torre

"Lo hemos seguido. Es un talento natural. Puede jugar de interior, de banda, domina las dos piernas, tiene buen juego interior, es goleador, va bien a balón parado... Es muy joven, con capacidad de jugar en el Barça. Pero depende de él. Su familia es de fútbol. Gran fichaje de presente y futuro. Tendrá dinámica del primer equipo".

Funciones en el Barça

"Somos un equipo, con el presidente al mando, Mateu, Jordi Cruyff... la comunicación es fluida. Esto es un grupo. No decido yo solo. Soy de consenso, de hacer grupo, de preguntar. Mi rol es decisivo, pero no estoy solo".

Christensen y Piqué

"La sensación es que no toca hablar de esto. Entiendo el interés y la ilusión. Pero estamos cuartos. Trabajamos y planificamos el futuro. El rendimiento de Gerard es extraordinario. Estoy encantado con él. Es el líder".

Reunión con Haaland

"No puedo dar detalles. Trabajamos para el presente y el futuro del club. Ayer anunciamos Pablo Torre".

Partido

"El de ida es una referencia. Es un partido difícil, con Francisco han mejorado. No han perdido en su casa. Es un equipo muy físico, con entradas desde la banda. Son intensos. Nos complicó la vida aquí. Nos costará. Es un campo difícil. Es un partido trascendente. Queremos seguir la dinámica buena".

[Más información: El Barça ficha a la promesa Pablo Torre del Racing de Santander: tendrá una cláusula de 100 millones]

Sigue los temas que te interesan