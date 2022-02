Marcelino García Toral: "Queremos pasar a la final de la Copa del Rey, quiero disfrutar más"

El Athletic Club se metió en las semifinales de la Copa del Rey después de vencer al Real Madrid en el Nuevo San Mamés. Ahora, los leones juegan contra el Valencia -en una eliminatoria a ida y vuelta-. Este miércoles, el balón echará a rodar en La Catedral. Antes del encuentro, Marcelino García Toral ha analizado el choque.

Solo piensa en la ida

"Este es el partido inmediato y no hay que pensar en la vuelta. Hay que jugarlo con sabiduría y estando muy concentrados con nuestro público empujando. Será un partido igualado y por momentos trabados. Hay que ser consciente y adaptarnos a ese tipo de partidos. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes, que son muchos, tienen muy buenas individualidades, pero nosotros también y somos optimistas. Queremos pasar a la final. Estoy disfrutando con el equipo y quiero disfrutar más".

Sin valor doble de goles a domicilio

"No sé cómo irá porque no hay experiencias. Jugamos en casa y vamos a intentar ganar en este maravilloso estadio con esta extraordinaria afición. No preveo una ventaja definitiva para ninguno de los equipos y lo lógico es que el pase a la final se juegue en Mestalla, otro grandísimo escenario. Están asegurados dos grandes espectáculos en dos grandes escenarios con dos grandísimas aficiones. Queremos creer y convencernos de que podemos. Cada equipo quiere lograr su máximo rendimiento y eso es lo que queremos hacer desde que el árbitro pite el inicio del partido y no me gusta hacer ninguna cábala... porque es que además nunca me salen".

El Valencia

"Vamos a encontrarnos un partido muy diferente a los partidos ante Real Madrid o Barça porque los estilos son diferentes. El Valencia está asentado en una idea y es difícil de batir. Tenemos que ser poderosos en los duelos y en la disputa, pocas veces recuperaremos en campo contrario. El Valencia es muy solidario y nos obligará a una idea concreta en ataque para hacer transiciones rápidas. Se prevé un partido intenso, muy difícil, con bastantes interrupciones, menos tiempo de juego que en los anteriores y muchísima dificultad. Tenemos que intentar meternos en esa dinámica. El público también debe saber que el partido tendrá paradas y apretones...habrá que estar muy certeros en las dos áreas".

Goles recibidos por el Valencia

"Valoro a mi equipo, a los equipos de los demás los respeto, pero no soy nadie para valorarlo. Todos los entrenadores intentamos mantener equilibrios y seguro que Bordalás lo trabaja en el suyo"

Los problemas con los centrales de su rival

"No me influye nada. El Valencia tiene muy buen potencial, buen equipo y jugará con los futbolistas que el entrenador pueda y considere".

Relación con gente del Valencia

"Los tuve, pero que me perdonen porque no les pude contestar. Con este calendario todavía tengo mensajes sin contestar desde el partido contra el Real Madrid".

Reencuentro con Bordalás

"Voy a saludar a Bordalás con el máximo respeto como cualquier otro entrenador, respetando al máximo su trabajo y defendiendo intereses de cada equipo desde el máximo respeto. Miramos a presente y futuro y olvidamos el pasado. Bordalás fue superamable cuando fuimos a Mestalla".

Once titular

"Cuando las cosas van bien el entrenador suele hacer pocos cambios. Tenemos un equipo que va funcionando y se va alternando de la final de la Supercopa al partido con el Barcelona, de la eliminatoria de Copa a La Liga. Veremos qué hacemos, pero no será mucho. En un 80 o 90 por ciento todos los que estáis aquí escribiréis los mismos jugadores".

Buen arranque de 2022

"El entrenador siempre piensa en ganar y sabéis que siempre fui optimista. Nunca me habéis visto triste o decepcionado, sino todo lo contrario, ilusionado y con mucha ambición. Siempre explicaba que creía que el equipo estaba bien y desarrollaba muy buenos criterios de juego. Vamos hacia los registros normales que creemos con el equipo que tenemos. El equipo compite muy bien. En todos los partidos que llevamos solo hubo dos partidos decepcionantes, el Rayo aquí y el Cádiz, y en todos los demás el equipo dio un nivel bueno, puede que no brillante, y en otras veces bueno y brillante".

Ocho semifinales seguidas del Athletic

"Es difícil decir por qué. Muchas veces puede depender del rival. No es lo mismo jugar ante el Levante, sin público, en uno y otro estadio a jugar ante el Valencia con público. Para jugar como entrenador una final tuve que disputar siete semifinales... Si te toca en varias de ellas el Barça de Messi lo normal es que vayas para casita. Y luego, en la final, si no te enfrentas en la semifinal a esos los ves en la final. Hay que pensar en el presente más que en el pasado y ahora no podemos pensar en la final porque está muy lejos. Hay que pensar en este primer partido y saber que será complejo y difícil".

Optimismo

"Estamos muy bien, pero eso no garantiza que estemos en la final. Para estar en la final debemos ser superiores al rival y tener más acierto. Es importante partir con optimismo y sin dudas. Los resultados que estamos ofreciendo nos hacen serlo, pero eso tampoco nos llevará a la victoria. Hay que ser precisos".

Horario de vuelta

"No es que yo esté molesto, es que se explican unos hechos de manera incontestable. Las competiciones se deben jugar en las mismas condiciones. En este partido tenemos un día menos de descanso y lo aceptamos pese a que se nos movió el partido de Liga de viernes a lunes. Las fechas están superapretadas, pero a nosotros se nos movió un partido de Liga y uno de Copa, el del Real Madrid, al jueves. Lo que no me parece es que con casi un mes de distancia tengamos partido de Liga el domingo a las 21 horas y el Valencia lo haga el viernes... El último partido antes de llegar a una final debe equipararse para que no pase esto. Si un rival tiene cinco días para jugar una semifinal nosotros con cuatro nos conformamos. O jugamos con tres y tres días o con cuatro y cinco, aunque tengamos un día menos, que no lo considero trascendente. No son ni excusas ni enfados, son acontecimientos ante el segundo partido de una semifinal. Todos los equipos deben tener mismo trato y mismo respeto. Hay tiempo suficiente para solucionar y poner a estos dos equipos en igualdad de condiciones. Cuando acabamos el partido el lunes a las 11 y pico de la noche y tenemos el siguiente el jueves los días de 30 horas me vendrían un poco mejor. Mi parcela es la que me toca, desde la posición deportiva".

LaLiga, RFEF y mover partidos

"No hago valoraciones. Desde el punto de vista acabo de dar una explicación larga y pausada en lo que es un análisis objetivo. A partir de aquí, no estoy pendiente de qué dicen, qué hace o qué pasará porque no me corresponde. Aquí no hay culpables y solo hay que buscar soluciones. Hay dos soluciones: jugar los dos equipos en La Liga el domingo o jugar la semifinal de Copa el jueves, aunque el Valencia tenga seis días de descanso y nosotros cuatro. El problema viene cuando tienes que jugar cada de 3 días, que se da el problema de la recuperación".

