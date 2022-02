Xavi gana el pulso por Dembélé y le vuelve a convocar: "No podemos pegarnos un tiro en el pie"

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la mañana de este sábado para comentar la actualidad del club. Además, se han producido novedades en el caso que tiene todo paralizado en el Barça. Ousmane Dembélé, que ha estado en el disparadero las últimas semanas, ha regresado a una convocatoria.

El FC Barcelona se enfrenta a un rival directo como es el Atlético de Madrid en la lucha por entrar en los puestos de Champions. Para ello, el técnico catalán ha considerado oportuno poder contar con los servicios del extremo francés y en el club han accedido a que así sea.

Además, en una lista plagada de novedades también han entrado los nuevos fichajes del conjunto azulgrana. Adama Traoré y Pierre Emerick Aubameyang se estrenarán con su nueva camiseta y podrían tener minutos. Además, también aparecen en la lista las otras dos incorporaciones de la entidad azulgrana, Dani Alves y Ferran Torres, aunque ellos ya habían debutado.

La situación de Dembélé

"No hemos encontrado solución a la situación de Dembélé. Las circunstancias eran de una manera hace un mes y de otra ahora. Es parte del club, de la plantilla, tiene contrato. Nos hemos reunido con el presidente, la junta y la secretaría técnica y hemos decidido, igual que dijimos que renovaba o salía, que forma parte de la plantilla y no nos podemos pegar un tiro en el pie".

"Lo hemos de utilizar, nos puede ayudar. Ha sido un buen profesional. Es una decisión de club y lo utilizaré cuando crea conveniente. Es uno más. Aquí estamos todos en mismo barco, yo no decido nada unilateralmente. Creemos que lo mejor para el club es que esté disponible y nos pueda ayudar".

Recibimiento de la afición

"Buscamos todo lo posible para buscar una solución. Entiendo la postura de todos, hasta la de la afición que estará dolida con el jugador. Hemos de ser egoístas, pensar en nosotros, en lo que será mejor para el club. Tiene contrato y nos puede ayudar a cumplir los objetivos de esta temporada. Qué más da si nos equivocamos o no".

La renovación, descartada

"Nos hubiese gustado que el jugador hubiese renovado, entiendo al aficionado que pueda estar dolido, pero hay que cerrar filas, pensar en el equipo. Que animen. Entiendo que haya gente enfadada y dolida. Ha sido un buen profesional en todo momento y es uno más de la plantilla".

Estilo de Simeone

"No sería el estilo del Barça. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No entendería que nos cerrásemos once en el área. Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, pero no es nuestro estilo. Pero no digo que no le admire como entrenador. Es un gran entrenador. No es una crítica, es una realidad".

Recibimiento a Luis Suárez

"Se merece que le aplaudan. Es el mejor delantero, junto a Eto'o, de los últimos 25-30 años. Hay que recibirlo con honores".

Los fichajes invernales

"El club ha hecho un gran trabajo. Destacaría a Mateu, a Jordi. No era fácil con el fair-play. Intentamos que los nuevos nos refuercen. Estoy contento. Nos hemos reforzado bien y vamos a ver hasta dónde podemos competir. Vamos a intentar competir y dar el máximo. Estoy contento. Nos dan madurez futbolística. Están capacitados. La gran mayoría de jugadores quieren venir al Barça. Estamos en una situación complicada, pero a pesar de la situación todos quieren venir".

Los objetivos de la temporada

"Entrar en Champions y no descartamos nada hasta que matemáticamente no se diga lo contrario. Sigo con ilusión. Podemos mejorar. Las sensaciones son buenas. Igual el Atlético no está en su mejor nivel, pero es una prueba de fuego importantísima. Es una final".

Jugar la Europa League

"Es una oportunidad, para ganarla y entrar en la Champions. No estuvimos en el nivel. Es un objetivo. Me gustaría tenerla en el palmarés".

Alves, fuera de la competición

"Me siento mal. Era una decisión difícil. Fue por la posición. He sido injusto".

Llegada de Aubameyang

"Nos puede ayudar. Nos puede dar velocidad, es rápido, tiene gol, ayuda en la presión alta. Tenemos que aprovecharlo. Ganamos velocidad y decisión de juego. Tenemos más amenazas. Ganamos poder y competitividad".

La renovación de Araujo

"Es una prioridad. Nos da mucho. Es una realidad. Es querido por el vestuario".

Partido contra el Atleti

"Es otra final. Sabemos de la dificultad. Un equipo duro. Camaleónico. Muy difícil. Jugamos en el Camp Nou. Son tres puntos fundamentales. Competir. Es una final".

