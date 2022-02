El Cádiz estalla contra los árbitros: "Rubiales, arregla el VAR para no ser el hazmerreír"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha estallado tras la derrota de su equipo contra el Mallorca (2-1) en un partido en el que el conjunto bermellón remontó con dos goles de penalti, marcados por Salva Sevilla y el kosovar Vedat Muriqi, que debutaba en La Liga.

La queja de Vizcaíno también vino precedida de protestas de los jugadores del Cádiz. Rubén Alcaraz, autor del gol del equipo gaditano en la derrota en el estadio Son Moix, calificó de "increíble" el penalti señalado al meta argentino Jeremía Ledesma en el segundo gol, obra de Muriqi.

"Nos vamos fastidiados, muy jodidos. El penalti de Ledesma no lo entiendo. Él va a controlar el balón. Tendré que verlo, pero desde dentro no me pareció penalti; se ha protegido al delantero (Ángel Rodríguez) pero se debe proteger al portero", declaró a Movistar+.

Carta abierta

Estimado Luis, estimado presidente de la RFEF: por segunda vez, y te lo pido por favor, arregla el tema del VAR.

Este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología lo sería sólo para los casos, como se ha pregonado, en los cuales ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hoy, Luis, hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol, otra vez.

Te dije el año pasado, y te repito este, que no quiero puntos que no me correspondan. Sólo quiero que se respete a una entidad centenaria donde su humilde y orgullosísima afición y sus técnicos y jugadores, se merecen un respeto que en estos momentos creemos que no se produce por parte de la RFEF.

Presidente, arregla el tema del VAR, de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite, y que con este tipo de decisiones volvemos cuarenta años atrás.

Siento vergüenza e indignación, Luis. Te reitero que nos jugamos mucho, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sólo queremos justicia y un criterio igual para todos.

Creo que estas son las guerras que hay que ganar, las guerras que hacen crecer al fútbol.

Luis, te lo vuelvo a reiterar, y lo haré mil veces más, arréglalo como tú entiendas que debes hacerlo, pero arréglalo por el bien del fútbol y de tu gestión al mando de la RFEF.

Manuel Vizcaíno Fernández

Presidente del Cádiz Club de Fútbol

Miembro de la comisión delegada de la RFEF en representación de LaLiga

