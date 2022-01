Simeone: "Para ganar sin sufrir tendríamos que ir a una liga donde no estén Real Madrid y Barça"

El 'Cholo' Simeone ha ido a divertirse al plató de El Hormiguero de Pablo Motos. Con motivo del estreno del documental 'Vivir partido a partido', de Amazon Prime Video, el entrenador del Atlético de Madrid ha asegurado que el fútbol es una "pasión" que después "se convierte en obsesión".

Objetivo del documental

"Buscábamos que la gente viera que aparte del entrenador hay una persona que pasó por las mismas etapas que los espectadores, que se vieran relajados. Intentamos transmitirlo con simpleza porque creo que la vida va por ese lado".

La mujer del entrenador

"Mi mujer y yo nos conocemos desde hace ocho años y sabe que si ganamos se come fuera y si se empata o pierde se come dentro".

Cuando pierdes y llegas a casa...

"Trato de hacer sentir que no me duele nada, pero si no sabes identificar por dentro la derrota, no puedes festejar nunca la victoria".

¿Qué ve en la televisión además de fútbol?

"Golf, polo, fútbol americano... todo lo que sea verde".

¿El 'cholismo' es una religión?

"No lo identifico como una religión, se gestó en base a una club, en el recorrido de un grupo de chicos para transmitir un sentimiento y a través de esto sacar lo mejor de cada uno".

¿Cómo se gana el respeto de los jugadores cuando llegas nuevo?

"Te tienen que creer, lo importante es si eres creíble o no".

El 'Cholo' en versión jefe

"Escucho mucho, es la mejor manera de aprender, de conducir. Nosotros elegimos el coche donde hay que ir, pero el camino lo van haciendo ellos. Las equivocaciones son parte del camino. Los rebeldes, los que se enojan, me encantan porque posiblemente son los que al final te van a acabar dando más".

Entrenador y capitán en desacuerdo

"Malo, el entrenador tiene que estar de acuerdo con la mayoría".

¿Hay confianza con un jugador a nivel amigo?

"La palabra amistad es compleja, la mejor manera de ocupar ese lugar es siempre saber que hay un espacio que hay que respetar, que yo soy el entrenador y ellos los jugadores. A partir de ahí me pueden hablar de todo. Soy bastante conciliador aunque no me crean".

¿No contempláis ganar sin sufrir?

"Tendríamos que irnos a otro campeonato donde no estén el Real Madrid y el Barcelona".

¿Quién sufre más?

"El entrenador mil por mil. El entrenador tiene que pensar en los dirigentes, en los futbolistas, en los aficionados...".

Cerca del Real Madrid cuando era jugador

"Tengo memoria selectiva, solo me acuerdo de las cosas importantes y de esta no me acuerdo".

¿Es peor clavar un clavo en el campo o que te lo claven?

"Sin dudarlo, clavárselo a un compañero".

Jesús Gil y Gil

"Le quise mucho, me llevé siempre muy bien con él. Era muy duro y en una de sus declaraciones hizo una crítica muy dura contra mí, le contesté y en el siguiente partido contra el Zaragoza vino a hablar conmigo y me dijo: 'Ole sus declaraciones, pero ahora vaya allí dentro y demuéstrelo'".

Maradona

"Es muy difícil encontrar un futbolista que compartiera vestuario con él y hablara mal de Diego. Es muy difícil haber sido Maradona, allá donde iba le pedían fotos, le paraban... pero él siempre era muy afectivo, cariñoso, compañero, para los argentinos que compartimos tanto con él todavía hoy no creemos que esté muerto".

¿Tiene el valor suficiente para retirarse?

"Siempre me guie por lo que siente mi energía, mientras yo me sienta fuerte, con energía, para adelante ".

Trancas y Barrancas

Sexo antes de jugar

"Hacer el amor antes de un partido es beneficioso siempre".

Trancas y Barrancas consiguen la máxima sinceridad de @Simeone en su ‘Rueda de prensa ibérica deportiva’ #SimeoneEH pic.twitter.com/CmHTgYOL9k — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 31, 2022

Alcohol

"Todo se puede hacer en su debido momento, las copas en los días en los que da tiempo de recuperarse".

Celebraciones

"Prefiero no ver lo que hacen en las celebraciones, seguro que hay un chat del equipo sin el entrenador, pero no me gustaría verlo, no suma nada".

