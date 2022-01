Joan Jordán rompe su silencio: "Yo fui el agredido y mi familia ha recibido amenazas"

Joan Jordán ha sido uno de los grandes nombres de la últimas horas. El jugador del Sevilla fue agredido en el derbi contra el Betis de la Copa del Rey al recibir el impacto de un palo lanzado desde la grada en el Benito Villamarín. Desde entonces, no ha parado de estar en boca de todo el mundo tras lo sucedido. Unos le consideran únicamente víctima, mientras que otros le sitúan en el centro de una trama de simulación para intentar aplazar dicho encuentro.

Desde entonces, el centrocampista del Sevilla se ha mantenido en silencio. Ahora, se acaba de hacer oficial su renovación con el conjunto hispalense hasta el año 2027 y es por ello que ha vuelto a hablar en el acto de presentación del acuerdo con la entidad de Nervión. Jordán ha querido dejar zanjado el tema para centrarse en lo que resta de temporada.

Agredido en el derbi

"Hasta ahora he estado callado, no me he querido pronunciar. No sentía el decir nada. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema por mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido y a partir de ahí lo demás está de más. Es una pena que pasen estas cosas en los estadios. Tenemos que mostrar educación a los niños. A nivel personal lo hemos pasado bastante mal. Mi familia ha recibido amenazas. Esto no debería suceder. Yo zanjo el tema. Cada uno que opine lo que quiera y que cada uno tiene la clase que quera tener. No voy a decir nada más".

Joan Jordán, en el suelo después de ser golpeado con una barra de plástico lanzada desde la grada

Emocionado con la renovación

"Yo también comparto la opinión de Monchi que sentir el cariño que me transmiten es mayor que un título. Es un día especial para mí, uno de los más especiales de mi carrera deportiva. Mi sueño era seguir aquí. No me quedo con eso, sino con que yo también me siento un sevillista más. Los valores que transmite el club lo siento como propios".

Luchar por títulos

"Tenemos un tramo final de temporada muy ilusionante. Queremos seguir creciendo en la Liga. También ilusión por la Europa League, que es nuestra. Hemos tenido muchas bajas y algunas de larga duración. Los fichajes van a sumar. Tenemos cuatro meses por delante increíbles. Lo más cercano es Osasuna y no podemos pensar más allá".

Monchi, feliz con el acuerdo

"Ahí pone 'Joan Jordán, uno de los nuestros'. A mí me gusta decirlo más en italiano: Uno di noi. Voy a explicarte qué significa. Yo espero que levantes algún título más porque todos nos alegraremos, pero va a ser difícil que te lleves un título más grande que el ser uno de los nuestros, que el sevillismo te considere una parte más de ellos, no hay un título mayor".

"No se compra con besarse el escudo, con declaraciones ojanescas, con tuits populistas... Se gana con una actitud, con una forma de ser y se gana fundamentalmente representando los valores que representan al club más grande del mundo, el Sevilla. La entrega, el orgullo, la responsabilidad y la sevillanía".

Monchi, en un entrenamiento del Sevilla con mascarilla Sevilla FC

"Y con todo lo que ha pasado en los últimos días has optado por ser prudente, comedido... El silencio muchas veces es más bonito que las palabras. Te doy las gracias por esa prudencia porque te hace ser mejor persona y mejor profesional. Me apropio del cántico que el corazón del sevillismo, de nuestro estadio, te dedicó: Joan Jordán, te quiero".

Pepe Castro, también encantado

"El Sevilla no renueva a Joan, sino que se ha renovado él mismo con su rendimiento, compromiso y entrega. Me quedo con su mirada antes de cada partido, por cómo celebra la victorias y su cara en las derrotas. Se ha empapado de nuestra filosofía. Si tenemos que definir lo que es un jugador de club, ése eres tú".

