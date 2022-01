Scaloni: "Messi me dijo que le afectó bastante la Covid, tuvo la cepa más dura"

Leo Messi se quedó fuera de la convocatoria de la selección de Argentina para este primer parón internacional del año. La Albiceleste tiene doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Primero se enfrenta a Chile y después a Colombia. Pero los de Lionel Scaloni ya están clasificados para el próximo Mundial de Catar 2022, por lo que prescindir del astro rosarino no supone un quebradero de cabeza.

El seleccionador argentino ha revelado el verdadero motivo por el que no ha convocado a la 'Pulga'. El delantero ha superado la Covid-19 recientemente. Y le ha costado. Él propio futbolista no tuvo reparos en comunicar, a través de sus redes sociales, que no lo había pasado bien tras contraer el coronavirus.

Scaloni ha asegurado que habló con Messi y que después de la conversación decidió no llamarle a filas: "Tuve una charla con él y me dijo que lo afectó bastante la Covid. Tuvo la cepa más dura. Es importante que él se ponga bien físicamente y decidí que lo mejor era que no viniera en inferioridad de condiciones. Estuvo mucho tiempo parado y creo que la decisión fue la correcta".

El Paris Saint-Germain ha agradecido el gesto a la selección argentina. Un gesto que no han tenido otros combinados nacionales como el brasileño con el Real Madrid. Pese a que los blancos se juegan el billete para semifinales de la Copa del Rey el próximo jueves 3 de febrero, Brasil se negó a liberar a Vinicius, Rodrygo, Casemiro y Militao.

El estado de Messi

El '10' de Argentina volvió a tener minutos el pasado domingo con el PSG. Messi ingresó en el terreno de juego entrada la segunda parte, en el minuto 63, sustituyendo a Di María. Pero antes de eso, Leo lo pasó peor de lo que esperaba por culpa de la nueva variante de la Covid-19.

"Como saben tuve Covid y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien, pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al cien por cien, se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver", señaló diez días antes de volver a jugar con el PSG.

