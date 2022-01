Benzema: "Quien critica a Messi es porque no entiende nada de fútbol"

Karim Benzema protagoniza una interesante entrevista con Téléfoot. Ya se había adelantado parte de esta, en la que el delantero del Real Madrid se refería a Kylian Mbappé, objetivo del club blanco de cara a la temporada 2022/2023. Pero el '9' habló de mucho más. Desde su vida en la capital de España al Balón de Oro, así como de la aventura que ha comenzado Leo Messi en el Paris Saint-Germain.

Leo Messi y su adaptación al PSG

"¿Cómo no va a conseguirlo? Es solo un tiempo de adaptación, porque no marca muchos goles... Pero mira lo que hace en el campo. De todas formas no se puede criticar a un jugador así, quien critica a Messi es porque no entiende nada de fútbol en realidad".

"De toute façon on ne peut pas critiquer un joueur comme ça, celui qui critique Messi, c'est qu'il n'a rien compris au foot en fait !"



Cara a cara con Kylian Mbappé

"¿Enfrentarse a Mbappé? Va a ser especial, ¡porque nos gustamos! Veremos qué pasa, él quiere ganar, y yo también".

Duelo ante el PSG en la Champions

"Nos hubiera gustado enfrentarnos a otro adversario, pero estamos preparados"

Cariño de la afición del Real Madrid

"Ver a la afición coreando mi nombre antes del Balón de Oro, cantando mi cumpleaños, son cosas que me emocionan y me empujan a seguir demostrando cosas en el campo".

Capitán del Real Madrid

"Cuando tengo el brazalete, me empuja a dar ejemplo. Tener la oportunidad de llevar el brazalete es algo excepcional que me motiva aún más".

Clasificación del Balón de Oro

"Como he dicho desde que era un niño, cuarto, tercero, segundo es lo mismo que treinta. Lo que importa es ganar. Después, me dijeron que no había ganado suficientes trofeos, pero no podía hacer más. El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles, es muchas cosas, no solo ganar trofeos pero, bueno, no soy yo quien da el trofeo".

"Affronter Mbappé ? Ça va être spécial, parce qu'on s'aime bien ! On va voir ce qu'il se passe, il a envie de gagner, et moi aussi !"



À 3 semaines du choc PSG-Real Madrid, @Benzema évoque sa bonne relation avec @KMbappe



Carrera en el Real Madrid

"Cuando llegas a un club como el Madrid, no piensas que estás ahí para 15-20 años, piensas sobre todo que te gustaría ganar títulos lo antes posible, porque es el club más grande del mundo".

¿Qué significa para él Madrid?

"Madrid lo es todo para mí. Me he convertido en un hombre aquí. Me siento como en casa en España, el estilo de vida es perfecto, todo es bueno para mí".

