Karim Benzema se gana el apoyo del mundo del fútbol ante el descrédito de FIFA y Balón de Oro

Karim Benzema atraviesa su mejor momento de forma. El delantero lidera al Real Madrid, ha regresado a la selección francesa y se ha convertido en un atacante completamente diferente que juega y hace jugar. Una combinación que le ha llevado al reconocimiento de grandes rivales como Leo Messi, pero que sigue sin ir acompañado de un apoyo de los principales premios individuales. La última gala de los The Best lo confirmó dejándole fuera del mejor once del año.

Los premios mundiales, entregados tanto por France Football con el Balón de Oro como por la FIFA con sus recientes The Best, llevan tiempo marcados por las críticas. Grandes estrellas del fútbol han puesto en duda la validez de estos reconocimientos y en el Real Madrid se han comprobado en las últimas ediciones varias pruebas como la ausencia de Thibaut Courtois o la del mismo Karim Benzema. El francés, sin embargo, encadena dos varapalos sorprendentes de manera consecutiva.

El delantero merengue se situó como uno de los grandes candidatos al Balón de Oro junto a Messi y Lewandowski. Finalmente, y contra todo pronóstico, quedó en cuarta posición lejos del podio. Los premios The Best, igualmente, le dejaron fuera del mejor once de la temporada en una decisión cuanto menos controvertida. Un escenario que contrasta con el respaldo mayoritario que tiene de mundo del fútbol.

Leo Messi, por ejemplo, es uno de los que ha contado a Karim Benzema como rival por el premio a mejor del mundo. El delantero argentino se llevó el Balón de Oro tras ganar a Copa América y en los días previos a la gala incluyó al atacante merengue como uno de los serios candidatos. Además, en las votaciones del The Best, le situó en tercera posición tras apoyar a sus compañeros Neymar y Mbappé.

De igual manera, el medio deportivo de referencia en Francia como L'Équipe, también reforzó la imagen de Benzema como candidato a mejor del mundo tras ganar la UEFA Nations League con la selección gala. El delantero del Real Madrid protagonizó portadas, recibió elogios de su seleccionador Deschamps y hasta contó con el apoyo de Kylian Mbappé. Pese a ello, el resultado posterior acabó defraudando al aficionado.

Un nuevo año de estrella

Al reconocimiento de personas concretas se suma la imagen que defiende Karim Benzema en la actualidad. El '9' del Real Madrid es líder del equipo y ha acallado cualquier tipo de crítica tras muchos años en duda. Su potencia de cara a portería y su estilo de juego sobre el césped, excesivamente técnico para lo que se suele ver en los delanteros, le han consagrado como una referencia a nivel mundial.

Esta temporada, por el momento, Karim Benzema ya acumula 24 goles en 27 partidos. Unos datos que le otorgan una media de un tanto cada 95 minutos sobre el terreno de juego. El Real Madrid es líder de La Liga, campeón de la Supercopa de España y serio candidato a la Champions. Y, en gran parte, gracias al liderazgo de Benzema. Por delante quedan varios meses de competición y tras dos reveses, Karim Benzema aspira a coronarse en la próxima edición para hacer justicia.

