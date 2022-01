La anécdota sobre Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid: "Es un brujo"

En 2017, Real Madrid y Gremio de Porto Alegre se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes. Por aquel entonces, Cristiano Ronaldo jugaba en el equipo blanco. Y del crack luso ha revelado ahora una anécdota Edílson Mendes, por aquel entonces futbolista del conjunto brasileño.

En el canal de YouTube Central do Mercado, Edílson Mendes ha contado el intercambio de palabras con Cristiano Ronaldo cuando ejecutaron uno y otro unas faltas directas. Primero le tocó el turno al de Gremio de Porto Alegre. A él se dirigió el portugués diciéndole que iba a "fallar".

"Fui a tirar un tiro libre, Casemiro y Marcelo, que conocían bien a los brasileños, le advirtieron que tiraba fuerte. Cristiano Ronaldo se me acercó y me dijo 'vas a fallar'. No me importó. Disparé, el balón pasó cerca de la portería, no me equivoqué por mucho", ha asegurado Mendes.

Sergio Ramos levanta el trofeo del Mundial de Clubes de 2017

Después le tocó el turno de lanzar a Cristiano Ronaldo: "Luego hubo una falta que le hicieron y se dispuso a tirarla y yo le dije 'vas a fallar'. A lo que me respondió 'míralo, gol'. Y marcó. Yo miré y dije 'el hijo de una p... ¡gol! Este desgraciado es un brujo, él solo puede. Abrió, el balón se fue por el medio de la barrera".

Recuerdo en Italia

Precisamente, esta misma semana también en Italia recordaron a Cristiano Ronaldo. El ahora delantero del Manchester United jugó las últimas temporadas en las filas de la Juventus de Turín. En la escuadra bianconera compartió vestuario con Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini.

"Desde que llegó a la Juve estábamos preparados para el hype mediático que habría con cada una de sus acciones... Pero una vez que se convirtió en parte del grupo, se comportó de forma normal y bien con todos, no como una estrella, incluso siendo como es una multinacional andante, siempre podías bromear con él", apuntaron los centrales de la Azzurra en el pódcast pódcast de Fedez Wild Moss.

[Más información - Deportistas a dieta: Messi y su hamburguesa y otras leyendas que se 'pasaron' a la comida rápida]

Sigue los temas que te interesan