Ansu Fati ante su decisión más difícil: las consecuencias de operarse de nuevo

Los octavos de la Copa del Rey dejaron al Fútbol Club Barcelona sin opciones de luchar por el título. Pero la peor de las noticias para la entidad azulgrana no fue esta. Durante el encuentro, Ansu Fati volvió a caer lesionado. El club catalán confirmó que el joven futbolista sufre una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo.

Después de los exámenes médicos, llega la hora de tomar decisiones. Este lunes, las distintas partes han mantenido una cumbre en la Ciudad Condal. Ansu Fati, su entorno, miembros del Barcelona y los servicios médicos se reunieron en la Ciutat Esportiva. Una parte prefiere que se opere, la otra aboga por un tratamiento conservador para evitar pasar por quirófano.

Por el momento, no hay decisión. Las posturas están enfrentadas y el jugador ha pedido tiempo al club. Y es que de pasar por quirófano, el internacional español podría mantenerse alejado de los terrenos hasta la próxima campaña. Un calvario por el que ya ha pasado y que no quiere volver a sufrir. Si apuesta por el tratamiento conservador, el tiempo de baja puede rondar los dos meses.

Cumbre tensa

La tensión se palpa en Can Barça. Una nueva lesión del jugador al que ven en la institución como el heredero de Leo Messi. Para tomar la decisión sobre el tratamiento a seguir, hasta la Ciutat Esportiva del Barcelona acudieron el propio futbolista, su hermano, su padre y también su conocido representante, el portugués Jorge Mendes.

Por parte del club estuvieron en la cita Rafa Yuste, director deportivo del Barcelona, miembros del staff técnico y también de los servicios médicos. Estos últimos le recomendaron que lo mejor para él es que opte por la operación. Eso supondría, probablemente, que no vuelva a jugar hasta la próxima campaña 2022/2023. Y eso supone un jarro de agua fría para él y sus aspiraciones.

Abrazo entre Ansu Fati y Pedri González EFE

En este plan de los médicos, Ansu Fati no tendría problemas para comenzar junto al resto de la plantilla azulgrana el curso que viene. El guion partiría de la operación a una planificación de trabajo para recuperar y fortalecer la musculatura propia de un deportista de élite. Esa es la clave que ponen sobre la mesa para que este tipo de lesiones queden en el olvido.

Además, en el Barça han dado a conocer que el encargado de la operación sería Lasse Lampainen. El médico finlandés ya se ha encargado de otras intervenciones de jugadores del Barcelona, como las de Sergi Roberto u Ousmane Dembélé. El planteamiento del club es claro. Pero Ansu Fati no lo tiene tan claro como desde la entidad blaugrana.

El internacional español todavía tiene muy presente la operación a la que se sometió la pasada temporada. Entonces le dijeron que después de cuatro meses de su intervención volvería a jugar. Paso casi un año hasta que pudo volver a los terrenos de juego tras superar esa lesión en el menisco de la rodilla izquierda. Sin olvidar las cuatro ocasiones en las que tuvo que pasar por quirófano en el proceso.

La decisión de Ansu

Al final de la reunión, el futbolista pidió tiempo. Se fue a casa con su familia y próximamente comunicará su decisión definitiva. Operarse y no volver a jugar hasta la 2022/2023 u optar por el tratamiento conservador y regresar en dos meses. Aunque sobre esta última opción sobrevuela el alto riesgo de recaída.

Lo único que se ha sabido desde su lesión sobre lo que siente Ansu Fati llegó a través de las redes sociales: "¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño!". El '10' culé no se rinde. Pero nuevamente se presenta ante él una gran piedra en el camino.

[Más información: El Athletic Club elimina al FC Barcelona en la prórroga y Xavi pierde dos títulos en una semana]

Sigue los temas que te interesan