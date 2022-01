Simeone habla sobre el 'caso Luis Suárez': "Lo que pienso de él, lo sabe"

El Atlético de Madrid se enfrenta este miércoles a la Real Sociedad, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol. En la previa del encuentro, el 'Cholo' Simeone ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar un choque en el que no estarán ni Antoine Griezmann ni Marcos Llorente, así como tampoco Geoffrey Kondogbia.

Importancia de la Copa del Rey

"Desde que empezamos en club pensamos en jugar cada partido como una final y generar ese estímulo".

Luis Suárez

"Con Luis hablamos hace dos meses atrás por lo menos de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y de las situaciones que se generan con él y sin él en el campo. Lo que pienso de él, lo sabe y no lo hablé después del Sevilla, lo hablé hace dos meses".

¿Repetir lo de Oporto?

"Le voy a decir lo que veo. Al equipo no le puedo reclamar otra cosa de la que hacen. Yo soy el que les genera la búsqueda de lo que hacen. Cuando el resultado es malo se ve lo negativo, pero no puedo reclamarle nada más al equipo porque el equipo responde bien, trabaja, tiene ilusión, las ganas de demostrarlo... Hay que tener tranquilidad, paciencia y esperar que el equipo aparezca, porque aparecerá y ojalá sea mañana".

El 'Cholo' Simeone, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 Reuters

Presión... y nervios

"Siempre tuvimos responsabilidad más que presión. La temporada pasada allá por el mes de marzo todos pensaban que no íbamos a salir campeón y el equipo tuvo la rebeldía, la fortaleza de sostener el momento de dificultad cuando nos recortaban puntos y nos encontramos que no salir campeón parecía un fracaso y se salió campeón. El año anterior, con la pandemia nos pasó una situación similar en la que estábamos muy lejos de la Champions y el equipo reaccionó bien y volvió a responder. Creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé de la capacidad de personas que tengo en el grupo y no tengo dudas de que van a responder bien".

Levantarse tras un golpe

"Si miramos los dos últimos partidos, el gol del Athletic fue en el 80 y no tuvimos tiempo para reaccionar en esos 6-7 minutos. En Villarreal cuando nos hicieron el segundo fueron los mejores momentos del equipo. El equipo respondió muy bien al golpe que recibimos".

Implicación de sus pupilos

"Que se impliquen a las características del partido que pedimos. La implicación, la explicaba muy bien Ancelotti en las primeras fechas que los jugadores no tuvieron esa implicación y luego la encontraron. Se puede jugar con muchos jugadores que jueguen bien si existe esa implicación en el partido".

