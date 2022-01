Josh Cavallo, primer futbolista abiertamente gay, víctima de homofobia en pleno partido

Josh Cavallo, primer jugador en activo en confesar abiertamente que es gay, ha sido víctima de insultos homófobos en el último partido disputado con el Adelaide United. El jugador ha denunciado los hechos y el club ha confirmado que está investigando lo sucedido para identificar a los autores. El jugador de 22 años ha destacado que no va a "fingir" que no escuchó los comentarios contra los que lleva luchando meses.

El joven australiano hizo historia el pasado octubre al hacer pública su homosexualidad. Una revelación que cobró gran importancia por lo inusual que resulta en el mundo del fútbol. Cavallo, de hecho, generó titulares en todo el planeta y recibió mensajes de grandes estrellas como Gerard Piqué o Pau Gasol hasta iniciar una campaña de normalización de la orientación sexual en deportes de élite como el fútbol.

Sin embargo, tiempo después, ha tenido que denunciar estos cánticos homófobos. Los gritos se produjeron en el AAMI Park en el duelo entre el Melbourne Victory y el Adelaide United, club al que pertenece Cavallo. "Estamos consternados por el abuso verbal que recibió Josh por parte de los aficionados en el AAMI Park anoche", han confirmado desde la entidad.

Cavallo, en una extensa carta publicada en redes sociales, ha lamentado que "no hay palabras para decir lo decepcionado que estaba". "Como sociedad demuestra que todavía nos enfrentamos a estos problemas en 2022. Esto no debería ser aceptable y tenemos que hacer más para responsabilizar a estas personas. El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, últimamente, por ser quien soy fuera del fútbol", ha subrayado el jugador.

El australiano ha pedido a "todos los jóvenes que han recibido insultos homófobos" que mantengan "la cabeza alta" porque "el fútbol es un juego para todos" sin importar la procedencia u orientación sexual. Y, además, ha agradecido el gesto de apoyo a aquellos que le "han tendido la mano después de haber hecho una protesta en el partido". El Adelaide United acabó empatando pese a que la atención estuviera en Cavallo.

El club investiga los hechos

"El Adelaide United se enorgullece de ser un club de fútbol inclusivo y diverso, y ver a uno de nuestros jugadores sometido a abusos homófobos es decepcionante y molesto. Josh sigue mostrando un inmenso coraje y nos sumamos a él para denunciar los abusos, que no tienen cabida en la sociedad, y que no serán tolerados por nuestro club", han denunciado en el Adelaide.

"Seguiremos trabajando con las Ligas Profesionales Australianas y el Melbourne Victory para identificar a los autores y perseguirlos como corresponde", han explicado, por lo que próximamente podrían identificarse a los aficionados que profirieron insultos homófobos desde la grada.

La denuncia de Cavallo ha vuelto a generar numerosos mensajes de apoyo. Entre ellos, el del sindicato de futbolistas FIFPRO, que ha criticado la "vil homofobia que aún impregna" un deporte como el fútbol. "Sigue brillando, jugadores de todo el mundo te acompañan", han espetado desde el organismo.

[Más información - Tom Daley, altavoz LGTB y éxito en los JJOO: de soportar la presión social a animar a otras estrellas]

Sigue los temas que te interesan