El FC Barcelona recupera a Ansu Fati: será la amenaza contra el Real Madrid en la Supercopa de España

El regreso del gran proyecto de jugador del FC Barcelona ya tiene fecha. Xavi Hernández, confirmó que Ansu Fati, que afronta la recta final de su lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo, estará disponible para jugar la Supercopa de España que a partir del 12 de enero se disputará en Arabia Saudí. Será la referencia del equipo culé ante el Real Madrid en la semifinal del torneo del próximo miércoles. Además, el técnico de Terrassa ha tenido buenas noticias en forma de negativos en Covid-19 este viernes.

El Barcelona recupera a Sergiño Dest, Gavi, Ez Abde y Alejandro Balde, que han dado negativo en las pruebas PCR realizadas por el club. Los jugadores se han incorporado al entrenamiento de esta tarde y podrán estar en el duelo que tiene el equipo azulgrana este sábado ante el Granada. Philippe Coutinho, que también padecía coronavirus, ya no entra dentro de la lista de bajas ya que no estará más bajo las órdenes de Xavi tras confirmarse su cesión al Aston Villa.

De esta manera, el conjunto azulgrana solo cuenta con dos jugadores positivos por la Covid-19: Ferran Torres, que de todas maneras aún no ha podido ser inscrito, y Pedri González, quien sigue recuperándose de su lesión muscular. A ellos se suman los lesionados Memphis Depay, que podría regresar también para la Supercopa, Frenkie De Jong, con una elongación en sóleo de la pierna izquierda que tendrá que apurar para estar este miércoles, el uruguayo Ronald Araújo, que fue intervenido quirúrgicamente de la mano derecha y está descartado para los dos partidos, así como Sergi Roberto y Martin Braithwaite.

Xavi: "Queremos que Ansu Fati esté al 100%. En principio, mañana no estará disponible, pero estará en la Supercopa"#GranadaBarça pic.twitter.com/6LMaCkkwyo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2022

"Su recuperación es una noticia espectacular para nosotros, es un jugador que es capaz de marcar diferencias, pero tiene que estar al cien por cien, y no queremos correr ningún riesgo. Está con buenas sensaciones pero preferimos reservarlo para la Supercopa", anunciaba Xavi en rueda de prensa. El técnico catalán admitió que el delantero hispano-guineno "está muy bien", si bien prefiere no forzar su reaparición contra el equipo andaluz ya que todavía no está al cien por cien.

La salida de Coutinho

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Coutinho. Sobre el brasileño, el preparador del equipo azulgrana apuntó que dice "mucho de él que haya decidido buscar minutos" en otro equipo. Su salida todavía no ha permitido inscribir a Ferran Torres. En este sentido, Xavi subrayó que el director de fútbol, Mateu Alemany, trabaja "las 24 horas" del día para dar salida a jugadores que permitan aligerar la masa salarial y, así, poder inscribir al jugador valenciano.

Entre los planes de Xavi en este mercado de invierno destaca también la opción de dar ficha del primer equipo a los jugadores del filial Nico, Gavi y Ez Abde. "Gavi y Nico son una realidad. Gavi es internacional por España y titular para Luis Enrique, y no tiene sentido que jueguen en el filial. Nico acabará siendo internacional, y hay el tema de Abde que es importantísimo. Estaría bien tener a estos jugadores con ficha del primer equipo, pero tenemos que mirar muchas cosas", sentenció Hernández.

