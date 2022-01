El Linares desafía a Xavi en Copa del Rey: "Si hay un momento para soñar contra el Barça es ahora"

Llega la hora de los 'grandes' en la Copa del Rey, cuando Barça y Real Madrid salen a escena y todos sueñan con medirse a ellos. En el caso de los culés los afortunados fueron los del Linares Deportivo, club de Primera RFEF y heredero de uno de los históricos del fútbol español. En Linares (Jaén) este deporte siempre se vivió de forma especial y el Linarejos acogerá este miércoles el partido de su vida.

A Dani Perejón (Sanlúcar la Mayor, 1999) no se le pasaba por la cabeza hace dos años, cuando jugaba en la antigua Tercera División, que llegaría a enfrentarse algún día contra el Barça. Él, como tantos otros por toda España y el mundo entero, quedó prendado del fútbol de aquel equipo de leyenda que guiaba Pep Guardiola desde el banquillo y Xavi Hernández desde el campo. Este último será quien se siente ahora en el banco visitante de un estadio que colgó hace días el cartel de entradas agotadas.

EL ESPAÑOL ha hablado con Dani a horas del partido. En Linares no quieren oir eso del 'peor Barça', pero no renuncian a nada y menos ahora que han cogido ritmo en la temporada. El conjunto linarense lleva ocho partidos seguidos sin perder y en la anterior ronda ya se 'cargó' a un Primera, al Alavés.

🇦🇿🇺🇱🇮🇱🇱🇴🇸



Vamos a vivir un partido único, 90 minutos mágicos, un encuentro histórico que llevamos esperando desde 1909.



𝙇𝙞𝙣𝙖𝙧𝙚𝙟𝙤𝙨 𝙚𝙣 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙪𝙧𝙤 𝙣𝙤 𝙩𝙞𝙚𝙣𝙚 𝙧𝙞𝙫𝙖𝙡. ️🟦 #LinaresBarça #CopaDelRey #ElLinaresSIEMPREvuelve pic.twitter.com/YIznVRyIR9 — Linares Deportivo (@Linares_Dptvo) January 4, 2022

Cosas de la vida, el Barça B ya visitó antes esta temporada el Linarejos y sacó de allí los tres puntos (1-2). A Dani le tocó vérselas con Ferran Jutglà, uno de los críos del filial que ahora son habituales con Xavi. El lateral derecho y sus compañeros podrán tomarse su revancha con él e Ilias Akhomach, otro de los que jugaron aquel día y ha acabado saltando con los mayores, pero la verdadera ilusión está en medirse de tú a tú con leyendas como Gerard Piqué, Ter Stegen u otro Dani, pero este brasileño, Alves.

Pregunta: ¿Cuál es el sentimiento del vestuario a tan poco tiempo de un partido histórico?

Un poco de nervios y de motivación. Pero no nervios de tener miedo de jugar el partido sino al revés, de las ganas que tiene la gente de que llegue ya el día y de jugar. Esos nervios que siempre se tienen. Y luego la motivación pues ya te podrás imaginar... Jugar contra el Barcelona.

¿Y en lo personal? ¿Qué significa para un futbolista como tú un partido así?

Para mí, imagínate... Yo que hace dos años estaba en Tercera División. Para mí era inimaginable que fuera a jugar contra el Barcelona. La motivación que tengo y las ganas son super grandes. Luego encima cómo se esta viviendo aquí en la ciudad, el campo que va a estar lleno, que se vendieron todas las entradas.

Sales por aquí y se notan también las ganas que tiene la gente de que llegue el partido. Te ven por la calle y te sueltan lo típico de 'se puede' o 'a por ellos'. La ciudad está muy emocionada y motivada.

Hace dos años estaba en Tercera y para mí era inimaginable jugar contra el Barça

Así uno sale al campo de forma diferente...

Encima después de lo que pasamos el año pasado, con lo del Covid y casi todos los partidos a puerta cerrada. Este año que sí se está pudiendo entrar, pero llenar nuestro campo que caben 10.000 personas en liga regular es mucho más complicado. Mañana va a estar lleno y el hecho de jugar contra el Barcelona pues ya no te falta nada.

¿Cómo se vivió el día del Alavés en el Linarejos y qué esperáis contra el Barça?

El día del Alavés fue muy bonito. No había tanta como habrá ahora porque, obviamente, no es lo mismo cuando te visita el Barcelona, pero la gente que había lo vio a tope y se vivió un partido interesante. Ahora será lo mismo pero multiplicado y si por lo que sea suena la campana ya va a ser un día que se va a quedar para toda la vida.

Ya os habéis 'cargado' a un Primera. ¿Crees que eso puede hacer que el Barça plantee el partido de otra manera?

Ellos son el Fútbol Club Barcelona y salen al campo siempre queríendolo todo y ganar, pero a lo mejor ese punto de motivación que tenemos nosotros es más difícil que ellos lo tengan. Ellos se están enfrentando a un equipo de dos categorías por debajo. Es imposible que tengan ese punto de motivación como nosotros.

En el momento del sorteo, como se suele decir, cruzaríais los dedos para que saliera Barça o Madrid. ¿Preferías uno sobre el otro?

La verdad es que no. Nosotros solo pensábamos en Madrid o Barcelona. Bueno, incluso Atlético. Pero si era Madrid o Barça, mejor. Al final esos clubes siempre han 'tirado' más, por así decirlo, han sido los dos más grandes de España. Uno de esos dos era lo que queríamos nosotros.

¿Eres más de Madrid o de Barça?

No soy ni de uno ni de otro, pero sí es verdad que me ha gustado siempre más el Barcelona por la época aquella de Guardiola o que Messi siempre me gustó mucho. Igual he seguido más el Barça que el Madrid, pero no elijo uno sobre el otro.

¿A quién pediría la camiseta? A Dani Alves, con lo que ha significado en el Barça o en el Sevilla...

¿Hay algún jugador al que te haga especial ilusión ver delante en el campo?

Pues por ejemplo Dani Alves. Es el jugador que más títulos que tiene en toda la historia. Y lo que ha significado él en el Barcelona o en el Sevilla. Enfrentarse a ese jugador que hace unos años tú le veías en la tele...

En estos partidos siempre es muy simbólico llevarse algún recuerdo en forma de camiseta del rival. ¿Eso ha cambiado con la pandemia?

Será como ha sido siempre. Pues cuando acabe el partido o mientras estás jugando y tal pedírsela a alguno y te la dé cuando se acabe. Contra el Alavés cada uno se la pedía al que tenía más cerca y al final creo que cada uno nos llevamos alguna. A mí me la dio Miguel [de la Fuente]. Y del Barça... Yo creo que a mí me gustaría la de Dani Alves, pero esa le gustará a todo el mundo -risas-. Pero sino al que me toque defender porque es con el que está más cerca y se la puedes pedir en cualquier momento.

¿Qué Barça esperáis? Ya es mala suerte que justo llegue cuando parece que arranca con Xavi.

Por mucho que la gente dice que es el peor Barcelona de los últimos tiempos, que está muy mal... Al final no deja de ser el Barcelona. Nosotros sabemos el estilo de juego que ha tenido el Barça siempre y que intentará desarrollarlo, por lo que a nosotros nos tocará intentar que ellos no se sientan tan cómodos con el juego de toque.

Aunque si uno de los dos equipos está en buena forma, es el Linares. Ocho partidos seguidos sin perder y el 'subidón' del Alavés. Mejor que se juegue ahora.

Nosotros hasta decíamos cuando el sorteo que fuera ya, que no hubiera parón ni nada. A jugar del tirón. Es verdad que empezamos mal y hemos ido remontando hasta estar ahora en nuestro mejor momento. Si te llega un partido así y estás en tu mejor momento, si hay un momento para soñar es ahora.

¿Cambia la forma de preparar un partido cuando el rival es el Barça?

Nosotros no lo hemos muy diferente a como preparamos un partido de Liga. Lo hemos hecho igual, prácticamente. Misma rutina y analizar al rival como hacemos siempre. La motivación, que lo hablábamos antes, es algo que está ya y ahora solo se multiplica. Hay que intentar tomárselo lo más normal posible en los entrenamientos y no darle más importancia de la cuenta para que cuando salgas al campo no mires que enfrente está el Barcelona sino jugar como jugamos siempre. Si se puede soñar, pues a por ello.

En octubre ya os visitó el Barça B y enfrente estaban Jutglá o Ilias, que podrían repetir ahora con el primer equipo...

Pues sí, Jutglà e Ilias fueron los dos extremos que jugaron aquel día contra nosotros. Que contra el Mallorca el otro día fueron también los titulares. Eso te puede hacer que los conozcas un poco más porque ya te has enfrentado a ellos, pero no deja de ser el Barcelona y ellos ya están entrenando con el primer equipo y están en ritmo de Primera División. Luego la confianza que tienen estos jugadores ahora, que igual no era la misma que tenían en el Barça B porque ese cambio te llega de repente y lo están haciendo bien. Que están jugando de titulares en el primer equipo... -risas-.

¿A Jutglà e Ilias se les notaba que eran buenos de los de verdad?

A esa gente se le ve. Son jugadores con mucho descaro, que te encaran, que tienen calidad. Son difíciles de defender, pero tampoco nosotros nos hemos centrado en jugadores específicos sino en analizar el equipo al completo.

¿Cómo se le puede jugar al Barça siendo el Linares?

Yo creo que lo primero es que ellos no se sientan cómodos en su juego. Si viene el Barça y le dejas jugar como le gusta pues lo hará muy difícil defenderlos. Hay que complicarles en la salida del balón, que es lo que ellos tienen interiorizado. Que no tengan mucho tiempo para pensar porque son jugadores de Primera División y tiene calidad para circular el balón muy rápido. En partidos así también hay que intentar juntarse rápido cuando ellos salen con el balón.

Hablas de ese estilo tradicional del Barça, que con Xavi es innegociable. También es bonito medirse a un equipo y que en el banquillo esté una figura así...

Un jugador como Xavi, que tiene tanta historia. Pues también es bonito, como cuando ha venido Raúl con el Real Madrid Castilla al Linarejos. A la gente le gusta y le impresiona. Son jugadores a los que todo el mundo les ha visto jugar.

Si los Reyes me dan el regalo de eliminar al Barça, que no me den ninguno más

Vaya noche de Reyes os espera. Difícil mejorarla, ¿eh?

Puede ser nuestro mejor regalo tanto para los que vayamos a jugar como para todo aquel que vaya al campo a verlo o lo vean desde la tele. Es el mejor regalo que podemos tener todos.

Y si hay que pedir, que no falte y en la lista vaya también eliminar al Barça...

Hombre, claro -risas-. Si los Reyes me dan ese regalo, que no me den ninguno más si quieren. Ese ya cuenta por todo.

Sigue los temas que te interesan