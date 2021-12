Charlie Patiño, el 'gallego' que hace historia en el Arsenal y se le puede escapar a la Selección

Los que trabajan de cerca con la cantera del Arsenal llevan años hablando de un mismo joven futbolista, Charlie Patiño (Watford, Reino Unido; 2003). Este martes debutó en partido oficial con el primer equipo gunner y lo hizo con una demostración digna de las altas expectativas que giran a su alrededor: once minutos en el campo y su primer gol con los mayores del conjunto londinense.

Fue en la victoria por 5-1 del Arsenal al Sunderland en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Con el triunfo encarrilado, Mikel Arteta dio paso a los más jóvenes para que tuvieran la oportunidad de ganar rodaje y Patiño, de 18 años y de padre gallego, no desaprovechó la oportunidad. Es de esperar que tras esta actuación, la ilusión se dispare aún más con el medio.

Sobre Patiño se ha ido generando un aura especial de un tiempo a esta parte. "El mejor jugador que jamás haya cruzado las puertas de Hale End (Academia del Arsenal)", decía de él el jefe de scouting gunner Sean O'Connor. De momento, ya tiene un hito histórico: ser el jugador del Arsenal más joven en marcar en su debut en 58 años, desde Jon Sammels (1963).

Charlie Patiño celebra su primer gol con el Arsenal Reuters

Con el '87' a la espalda, la afición del Arsenal vio por primera vez a su mayor perla jugar con el primer equipo. Se pedía a gritos, pero Arteta insiste en ir con calma con él. Por eso cuando se quitó el chándal para saltar al campo este martes, las gradas del Emirates Stadium corearon el nombre del chaval. "Fue un momento hermoso. Un sueño. Es un niño encantador que viene de nuestra cantera. Está entrenando con nosotros casi todas las semanas y para él, marcar en su debut delante de nuestra afición, fue especial", decía tras el partido su entrenador.

Pedir paciencia resulta complicado ante una explosión así, pero parece el camino a seguir para que algún día sea una estrella del fútbol inglés. De padre gallego y abuelos de Lema (Cambre) y A Coruña, es curioso que su trayectoria se haya desarrollado en Inglaterra pero allí se mudó su padre Julio y nació él, en la ciudad de Watford. Sus raíces gallegas, eso sí, siempre han estado presentes, teniendo muy cerca al Deportivo de La Coruña por la afición de su progenitor.

Con el blanquiazul del Dépor se apegó al fútbol, pero fue en el St Albans City donde empezó a dar sus primeras patadas a un balón. Luego saltó al Luton Town, cuyo equipo profesional juega en la Championship (segunda división inglesa), pero el Arsenal tardó poco en captarlo. Tenía solo 11 años cuando entró en la Academia del club gunner.

Charlie Patiño, felicitado por los jugadores del Arsenal Reuters

El mencionado O'Connor fue el que convenció al chico y al padre en 2015 para entrar en Hale End. Se adelantó a Manchester City, Tottenham y Chelsea después de que un scout le recomendara su fichaje. Su nombre era Brian Stapleton: "Sean me preguntó qué pensaba y le dije, 'bueno, no voy a volver otra vez. No necesito ver más, tienes que fichar a este chico de inmediato'". Y así ocurrió.

Sus referentes son futbolistas españoles con pasado en el Arsenal: Cesc Fábregas, Santi Cazorla y el que ahora es su entrenador, Arteta. Sigue los pasos de otras perlas de la cantera que se están ganando un sitio en el primer equipo como Buyako Saka o Emile Smith Rowe y en octubre de 2020 ya firmó su primer contrato profesional.

En España, como no podía ser de otra manera, se sigue su evolución de cerca. El Barça ya le intentó fichar en el pasado y en la RFEF son conscientes del talento de un jugador potencialmente seleccionable para el futuro. En Inglaterra llevan la delantera y es que Patiño ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección inglesa. Dictará el tiempo, pero el crack 'gallego' ha llegado.

[Más información: El 'caso Harry Kane' que conmociona a la Premier: la estrella que obsesionó a Guardiola y se apagó]

Sigue los temas que te interesan