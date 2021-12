El fichaje de Sergio Ramos y las pérdidas del PSG: los 10 millones que se ahorró el Real Madrid

El fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain pasó de ser todo un bombazo en el mercado a un verdadero dolor de cabeza para la directiva del cuadro galo. El motivo no fue otro que las constantes complicaciones físicas del camero, que pese a fichar en verano no ha podido disputar más de dos partidos con la camiseta parisina. El ex del Real Madrid, con un salario cercano a los 21 millones de euros brutos por temporada, no ha podido estar a las órdenes de Pochettino en cerca de cinco meses de competición.

La situación no ha acabado siendo sencilla para ninguna de las partes. Sergio Ramos ha tenido que adaptarse a un equipo diferente alejado de sus compañeros, con una dinámica completamente distinta por su recuperación y, además, haciendo frente a diferentes recaídas en medio de una presión constante. El PSG, en lo que respecta a su decisión de incorporar al central, ha visto cómo la polémica llegada del zaguero no ha podido dar sus frutos a pesar de la ficha del jugador y de la apuesta de la entidad.

Una serie de hechos que han acabado generando tensión en la atmósfera parisina y que la propia cúpula del PSG ha reconocido. En un primer momento comenzó a palparse el enfado entre los aficionados. Poco después llegó la filtración por parte del PSG de que el contrato de Sergio Ramos podía rescindirse, aunque tal y como explicó este periódico la operación era mucho más complicada. Y, finalmente, ha sido Leonardo el que ha explicado que esa eterna baja de Sergio Ramos ha causado más de un problema.

Sergio Ramos y Leo Messi, en su presentación ante la afición del PSG AFP7 / Europa Press

"No esperábamos estar cuatro o cinco meses sin Ramos", ha indicado el director deportivo del PSG en las últimas horas. Esa baja, partiendo de los 10,5 millones de euros netos por curso que percibe Ramos, puede haber costado ya casi 9 millones al PSG en lo que va de campaña. En el caso del Real Madrid, la cifra habría llegado a los 10 'kilos' contando con su salario. "Es cierto que ha habido sorpresas", ha asumido Leonardo.

El PSG, debido al fichaje de Sergio Ramos entre otras muchas operaciones, se ha visto obligado a realizar una nueva inyección de Qatar para ampliar su capital y esquivar el golpe de la pandemia. El club indicó que recibiría más de 170 millones de euros y, según apuntan desde Francia, las previsiones son alcanzar pérdidas de más de 300.

El Real Madrid, gran vencedor

El club merengue sí quería que Sergio Ramos renovara con el Real Madrid. De hecho, la entidad presidida por Florentino Pérez envió una oferta de renovación en diciembre de 2020 que Sergio Ramos no contestó hasta la última semana de la temporada 2020/2021. Una tardanza que en el club de la capital española se vio como una negativa a ampliar el contrato y que, por tanto, dejó al ex del Sevilla condenado a buscarse un nuevo equipo.

Así las cosas, el conjunto entrenado ahora por Carlo Ancelotti perdió un capitán, pero logró generar un espacio salarial importante quitándose una de las fichas más pesadas de toda la plantilla. Sergio Ramos, cabe recordar, percibía 24 millones de euros brutos por temporada. La renovación, además, incluía una mínima reducción de salario del 10% como cooperación para plantar cara a la crisis económica generada por la Covid-19. Por lo tanto, Sergio Ramos iba a mantener de cualquier manera ese estatus salarial. Algo que, tras esa tardanza en la respuesta, no llegó a ocurrir.

A la vista de los acontecimientos, y con el Real Madrid con la línea defensiva completamente asegurada, la salida de Sergio Ramos ha acabado siendo un acierto. El conjunto merengue lidera La Liga con claridad y se enfrentará en octavos de la Champions League al mismo PSG. Las cuentas, a pesar de la crisis, serán optimistas y acompañarán a los resultados deportivos en la bonanza madridista.

[Más información - El Real Madrid acierta con sus salidas: así se salvan más de 40 millones en plena crisis]

Sigue los temas que te interesan