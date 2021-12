Xavi: "No veo que ganar al Bayern Múnich sea un milagro, el Barça puede vencer a cualquiera"

El Fútbol Club Barcelona tiene todo preparado para su 'final' contra el Bayern Múnich en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Partido para el que los culés no pueden contar con Ansu Fati y que Xavi Hernández, en rueda de prensa, ha considerado que es un encuentro para romper la historia.

Duelo contra la historia

"Afrontamos el partido con mucha ilusión y muchas ganas de que empiece. Tenemos delante uno de los peores rivales que podíamos tener. Es uno de los mejores clubes del mundo, pero sabemos que dependemos de nosotros. Si ganamos estamos clasificados. No hemos ganado nunca en Múnich y la historia está para romperla. Estamos con mucha ilusión para competir con nuestras armas".

Mensaje al vestuario

"Los veo entrenar y creo que estamos preparados para competir. No es el mejor escenario, el campo del Bayern, pero nosotros estamos con muchas ganas. Espero que no nos afecten las últimas derrotas contra el Bayern. La presión es para mí. Mañana saldremos a ser protagonistas en el partido, con la pelota. Por nosotros no quedará, lo intentaremos hasta el final".

Champions o a la Europa League

"Nosotros lo intentaremos. El que lo intenta y rema hasta el final no es un fracaso. Si mañana pasa, ya lo hablaremos. Dependemos de nosotros mismos y será difícil, pero iremos a ganar el partido. Enfrente tenemos a un rival muy complicado".

¿Ganar será un milagro?

"Mañana veremos si es un milagro o no. Después del partido hablamos de cómo hemos estado o si el Bayern nos ha hecho daño. Yo no lo veo un milagro. El Barça puede ganar contra cualquier rival".

Reválida

"Hay que tener paciencia. Esto no es de un día para otro. Mañana hay una reválida contra un rival que ha sido superior en los últimos encuentros".

Ousmane Dembélé

"Es un jugador importantísimo para nosotros. Puede marcar la diferencia, debe estar motivado. Yo lo veo feliz. Mañana hemos de dominar muchos detalles para ganar. Hacer un partido casi perfecto. Necesitaremos de Dembélé y de otros".

Jordi Alba

"Tiene unas pequeñas molestias, pero parece que está bien. Dependerá de sus sensaciones. Mañana es una final y él lo sabe".

Objetivo octavos

"Yo estoy trabajando para ganar mañana y pasar a octavos. Después tenemos otras competiciones hasta final de temporada, pero no podemos tirar ninguna competición. Mañana tenemos una oportunidad de hacer historia. ¿Por qué no podemos ganar en Múnich? Siempre es difícil baticinar nada".

Robert Lewandowski

"Si no es el mejor es uno de los mejores. Ha marcado la diferencia muchos años. No solo hace goles, hace muchas cosas bien. Es un futbolista top en su posición. Tendremos que hacer un trabajo defensivo importante para sacarlo del área lo máximo posible".

Un ojo en el Benfica

"Es evidente que, en caso de no ganar nosotros, también dependemos del Benfica. Es más importante depender de nostros mismo".

Partido a puerta cerrada

"Es una pena que el público no pueda estar para vivir el ambiente. Jugamos para la afición. Va a ser muy frío y no le veo ningún beneficio para nosotros. El Bayern no se juega nada, pero habrá jugadores menos habituales que querrán reivindicarse ante su entrenador".

