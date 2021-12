Roger Mora: "Keylor Navas ha soportado críticas y desprecios en Europa"

Keylor Navas es uno de los porteros mejor valorados de la actualidad. Pasó por las filas del Levante para luego brillar en el Real Madrid hasta que Thibaut Courtois le ganó la carrera por la titularidad. Entonces fichó por el Paris Saint-Germain y después de renovar con la entidad francesa hasta el 2024,la llegada de Gianluigi Donnarumma al Parque de los Príncipes ha vuelto a poner en entredicho el rol de guardameta titular del costarricense.

Mauricio Pochettino lo tiene claro: pueden jugar los dos a lo largo de la temporada en el PSG. Y así lo mantuvo recientemente en rueda de prensa: "Es una situación nueva y diferente a la que la gente ha experimentado en el pasado. Creemos que la forma de gestionarlo como lo hacemos es la mejor. Es bueno que los dos porteros puedan tener la oportunidad de jugar".

Mientras el debate está abierto, alguien que conoce muy bien a Keylor Navas ha hablado sobre los "menosprecios" que ha sufrido el internacional tico a lo largo de su carrera en Europa. Roger Mora fue una de las personas más importantes en el desarrollo del portero en el mundo del fútbol.

Keylor Navas, con el PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

"Todos conocemos a Keylor y todo lo que ha tenido que soportar en Europa, contra las cosas que ha tenido que luchar, sin embargo, él ha hecho un caparazón fuerte, pero por más que usted sea fuerte, por más que lo haya creado tantas críticas, desprecios, eso siempre va a calar en la mente de un jugador", ha asegurado Roger Mora en declaraciones para ESPN.

"No sé si eso estará generando algún tipo de desconcentración, digo desconcentración porque no son errores técnicos, no son errores de preparación, ni de toma de decisiones, pero posiblemente la parte mental está afectando un poquito por todas las situaciones que se dan, presión de la prensa, pienso que por ahí puede estar el problema", ha agregado el que coincidió con Navas en el Saprissa.

"Eso sí, todos sabemos que todo jugador profesional tiene sus curvas de rendimiento, esperemos que no sea una curva de rendimiento baja, pero conociendo a Keylor se va a levantar y va a sobreponerse de todas estas situaciones alrededor de él", sentenció Roger Mora.

Relación con Donnarumma

Desde la llegada del ex del AC Milan, se ha rumoreado sobre si la relación entre ambos cancerberos es mala. Sin embargo, ha sido el propio 'Gigio' el que lo ha desmentido: "No hay el más mínimo conflicto. Los dos somos amigos y todo va muy bien entre nosotros. Keylor y yo estamos unidos, como todo el vestuario. Ya sabes, ambos somos dos muy tranquilos y respetuosos".

