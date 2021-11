Xavi Hernández, tras el empate ante el Benfica: "Con esta actitud el Barça puede ganar a cualquiera"

Xavi Hernández se mostró muy satisfecho por la imagen de su Fútbol Club Barcelona a pesar del empate ante el Benfica. El entrenador de cuadro catalán, que se jugará el pase a octavos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, destacó el trabajo del equipo y la filosofía que ya ha instaurado el equipo.

Sensaciones

"En líneas generales, solo estoy descontento con el resultado. El juego, espíritu, sacrificio... No podemos achacarle nada al equipo. Hemos jugado un partido para ganar, lo normal hubiera sido ganar. Hemos generado muchas ocasiones. Nos falta el último pase. Hay situaciones en las que parece que hay pase y seguimos conduciendo hasta chocar con los centrales. Son chavales de 17 años y han jugado un partidazo. Queríamos los tres puntos, pero no puedo reprocharle nada a los jugadores. Perdemos una oportunidad, pero nos queda otra y hay que demostrar que se puede ganar así".

Falta de gol

"Llevaremos dos semanas más e iremos por el buen camino. Hemos generado muchísimas ocasiones. El Benfica ha estado sometido a nuestro juego, la pena es no haber marcado. Lo hemos merecido, nos hemos dejado la piel. Los jugadores están fundidos, se han vaciado. Hay que aprovechar las ocasiones, cuando hay ventaja entre líneas hay que dar el último pase. Es un tópico del fútbol, pero ha faltado el gol. Podemos estar satisfechos".

Ocasiones

"La primera que tengamos hay que meterla y cambia el partido. Ellos buscaban el 0-0, que no nos sintiéramos cómodos, que pasaran los minutos, perder tiempo... Es un tema de entrenarlo. Habrá otro día que entren tres o cuatro. Es un tema de tiempo, imagino".

Dembélé

"Yo he hablado con él, no te voy a decir el qué. Él está muy feliz aquí. Es un jugador que no estaba al 100% y su actitud es espectacular. Otro perfil de jugador habría pensado en acomodarse, pero su sacrificio... Había riesgo de lesión, de recaída. Sorprende. Al fubtolista hay que hablarle y que esté feliz. A ver si puede renovar, porque para mí es fundamental. Es capaz de marcar la diferencia como ha intentado".

Pasar a octavos

"Sigo siendo optimista, hemos merecido ganar. Veo cosas muy buenas y positivas. Solo con la actitud del equipo me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Somos el Barça y tenemos talento. Ha faltado el gol. Esto va de resultados, igual que el sábado fueron tres puntos hoy es uno. Esto no vale en el Barça".

Rendimiento del equipo

"Hoy se ha visto que no era un tema físico. El Espanyol nos sometió los últimos diez minutos y hoy les hemos sometido nosotros 95 minutos. El Barcelona, salvo la ocasión de Seferovic, es el que ha generado".

Depay

"Estos momentos en los que tenemos ocasiones, no hay que pensar demasiado. Y no por Memphis, por todos. Hay jugadores que cerca del área son top. Estamos hablando de nivel profesional, no te dejan tiempo. Hay que intentar más cosas. Yo hablaba del último pase. Memphis de desmarca de maravilla, pero hay que verle en el momento justo. Hay que trabajar eso".

Partido ante el Bayern

"Iremos a Múnich con nuestra personalidad. Dependemos de nosotros. Es el punto más favorable. Hay que ir a ganar, no nos queda otra".

Alegría de la plantilla

"Es importante. Hay momentos de alegría. Yo soy una persona bromista y me gusta que haya buen ambiente, creo que es favorable. Por lo que he vivido yo, es una parte positiva. Ellos mismos creo que están disfrutando los entrenamientos. Están entrenando y compitiendo muy bien. Teníamos mucha ilusión hoy. Es una pena".

Opción en Múnich

"Lo que me da más optimismo es ver al equipo jugando de esta manera. Podemos competir con cualquiera. Podemos ir a Múnich y ganar. Si encima el Bayern está en esta situación -límite de aforo- son cosas positivas".

Disfrute de los jugadores

"Sí, lo han hecho. La pena es que no se ha conseguido ese gol. El de Araujo hubiera sido perfecto. Al final, si trabajas como bloque, defiendes, recuperas alto.. Yo disfrutaba mucho teniendo el balón, no sé que posesión habremos tenido, pero la sensación de haber dominado al contrario es muy buena. Nos vamos con la sensación de que se nos ha escapado".

Fichajes

"Tenemos que recuperar la confianza de los jugadores que pueden marcar gol. Del mercado de invierno habrá tiempo para hablar, pero ahora no hay nada concreto. Hay que recuperar la confianza de los jugadores que pueden marcar".

