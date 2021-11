Jordi Alba: "Lo más fácil es echar al entrenador, pero estamos bien con Xavi"

El Fútbol Club Barcelona recibe al Benfica este martes, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. En la previa del encuentro Jordi Alba habló en rueda de prensa junto a Xavi Hernández. El defensa avisó así que están ante una final: "Lo es. Tenemos que pensar en positivo y tener una buena actitud".

El Barça llega al partido después de ganar, con polémica, el derbi catalán frente al RCD Espanyol. Y eso ha dado confianza a los culés: "Está claro que el derbi nos dio muchísima confianza. Creo que merecimos ganar el partido. Sufrimos más de la cuenta 15 minutos, pero las sensaciones son buenas. Estamos confiados. Mañana es una final".

"Intentaremos ganar. Tenemos muchísima confianza. Estamos motivados. En su estadio tuvimos muchas ocasiones de gol, pero no las conseguimos convertir. Es un rival a tener en cuenta, que será muy difícil. Tenemos que aprovechar que jugamos en casa", agregó Jordi Alba.

Jordi Alba y Gerard Piqué, aplaudiendo a la afición del Barça Reuters

La victoria del Espanyol fue la primera de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona, pero en el vestuario quieren que este momento se alargue en el tiempo. Y qué mejor momento que en la Champions. No olvidan que hace unas semanas, estaban más fuera que dentro de la máxima competición continental.

"Claro que somos conscientes. Hace tres jornadas todo lo veíamos oscuros. Ahora dependemos de nosotros para poder pasar a octavos de final. Vamos a intentarlo. A demostrar que podemos pasar. Esa es la intención del grupo", apuntó el internacional español.

Cambio de chip

Jordi Alba no ocultó que se vive otro ambiente: "Eso es cosa del preparador físico, al que le gustan estos juegos. Estos juegos antes de entrenar son muy divertidos. Hacen grupo. Los entrenamientos están siendo muy divertidos y muy exigentes. Estamos contentos. Ha habido cambios, pero tampoco quiero desmerecer a los trabajadores que han estado antes. Al final, lo más fácil es echar al entrenador. Cuando no van bien las cosas, también tenemos la culpa los jugadores. No es agradable un cambio de entrenador, pero estamos bien con Xavi".

El defensa destacó después que siente un "respeto enorme" por su entrenador: "Ya se lo tenía como jugador y amigo. Es una motivación enorme. Nos ayudará muchísimo a todos. Es una alegría muy grande y seguro que nos ayudará a crecer. Ya habéis visto que el chip del equipo ha cambiado".

Aunque también tuvo palabras para Koeman: "Hizo un muy buen trabajo. Ganamos una Copa cuando nadie lo pensaba. Estoy muy agradecido a Koeman. Creo que Xavi era el hombre que tenía que venir. Por cómo conoce la casa. Seguro que nos ayudará muchísimo".

La mano de Xavi

En cuanto al 'Xavi entrenador', Alba señaló que le conoce de hace muy poco: "Solo lo conozco de esta semana. Siempre vivió el fútbol con mucha intensidad como jugador. Ahora también como entrenador. Ha hecho hincapié en hablar con todos, sobre todo con los que no jugaban. Eso es positivo para que todo el equipo se vuelva a enganchar y volvamos a creer en nosotros mismos. El otro día el partido contra el Espanyol fue muy bueno. Tenemos que mejorar muchísimo, pero creo que el míster está instaurando ideas muy buenas".

Xavi Hernández con el balón en la mano Reuters

"Creo que es lo normal para un grupo el tener orden, normas, como lo quieras llevar. Es tener más de lo que veníamos haciendo, pero no tiene que cambiar nada. Cada uno es responsable de lo que hace. Seguro que nos viene bien y nos ayuda a valorar mejor las cosas", agregó sobre la mano de Xavi Hernández en el equipo azulgrana.

'Kun' Agüero

También se refirió Jordi Alba a lo que le ha pasado al 'Kun' Agüero, quien debe retirarse por su problema en el corazón: "No tiene que ser fácil dejar los terrenos de juego por este tipo de cosas. Ni fácil ni agradable. Está animado. Es un tío muy positivo. Creo que nos anima él más a o nosotros que al revés. Eso es algo que le pertenece a él y deberá decirlo él".

El Benfica

En lo que respecta al partido, el Barça tiene una oportunidad de oro de vengarse del Benfica tras su derrota contra los lisboetas en el anterior duelo: "Eso se tiene que demostrar mañana. Ahora no sirve de nada. Creo que hicimos méritos para ganar allí. Tuvimos muchísimas ocasiones de gol que no pudimos meter. No merecimos un 3-0. Yo lo pude ver desde casa y no creo que se hicieran tan mal las casas. No hay que mirarlo como una revancha. Dependemos de nosotros para pasar a octavos".

En el vestuario culé esperan a un Benfica similar al del primer partido de la fase de grupos: "Como en la ida. Hacen bien las contras, pero también tienen muchísima calidad. Jugadores muy buenos en lo individual, pero que saben bien a lo que juegan. No sé cómo jugarán, pero imagino que con la misma idea que en la ida".

[Más información - El 'caso Pedri' preocupa al Barça y señala a la RFEF: el fichaje para superar el calvario de lesiones]

Sigue los temas que te interesan