Xavi Hernández: "Para jugar al fútbol no hace falta medir dos metros y pesar 85 kilos"

"Ya tenemos medios físicos, ya los tenemos. De Jong o Nico, o el mismo Busi, sin ser muy fuerte, es uno de los centrocampistas que más balones recupera del mundo. Para jugar como lo hacemos nosotros no hace falta medir dos metros y pesar 85 kilos... Mira cuantos balones recupera Pedri, como hacía Iniesta. Pero ese perfil que pides lo tenemos, Nico o De Jong", aclaraba Xavi Hernández sobre los hombres para la medular del FC Barcelona.

Le preguntaban al entrenador del Barça por si quería nuevos fichajes para esa zona del campo y el de Terrassa negaba con rotundidad. El mito del fútbol físico que impera en el mundo ahora mismo ha sido trasladado a la rueda de prensa previa al Barça - Benfica en el que los culés se juegan la vida en la Champions League. Se había puesto sobre la mesa el nombre de Donny Van de Beek, pero el nuevo técnico azulgrana confía en sus jugadores actuales y las jóvenes promesas.

El triunfo por la mínima en el derbi frente al Espanyol dejó luces y sombras, pero Xavi tiene una idea clara. "Es vital para nosotros defender con el balón, así no lo tiene el rival y además puedes generar ocasiones, más aún si estamos ganando. Hay que mejorar muchas cosas del otro día, saber jugar con el marcador, tener paciencia, hay muchas cosas por mejorar", explicaba sobre el fútbol que quiere desplegar en esta primera experiencia en el banquillo del Barça.

Xavi: "Mañana es una oportunidad para ganar y clasificarnos para octavos"#BarçaBenfica pic.twitter.com/A6WKPx4Urb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2021

De hecho, le preguntaban por el sistema elegido y Xavi desviaba la pregunta. "Al margen del sistema, lo más importante es la idea. Queremos el balón, presionar arriba, recuperar arriba... si tienes el balón, más opciones de ganar. Quiero mentalidad ganadora, generar más ocasiones, ser más valientes, llegar al área, así tendremos más opciones de ganar", concretó. Esas premisas se vieron ante el Espanyol, pero durante un espacio de tiempo ya que terminaron sufriendo.

Sin margen

Xavi se muestra optimista y, aunque reconoce la situación en la que vive el club catalán, confía en lograr los tres puntos ante el Benfica para poder clasificarse matemáticamente para la próxima fase. "Es el partido más trascendente porque es el próximo. Esto es el Barça, competir cada tres días. Yo lo veo como una oportunidad. No siento una presión añadida. Es una oportunidad de oro para pasar a octavos de final. El fútbol siempre tiene revancha y ahora la tenemos nosotros tras perder allí 3-0", expuso el técnico culé.

Es consciente de que lo conseguido hasta ahora no les permite "sacar pecho". "Lo tenemos que demostrar en el campo, es fácil hablar. Fuimos mejores que el Espanyol y merecimos ganar. Mañana ya veremos, el fútbol es demostrar las cosas en el campo. No podemos sacar pecho, no estamos en un momento para sacarlo. Pero ¿por qué no ser optimistas? Hay que ser positivos y valientes. Tenemos que ir al ataque e intentar ganar tres puntos", argumentó Xavi.

