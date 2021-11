Divorcio PSG - FIFA por Messi: "No es lógico..."

Nuevo parón de selecciones y nuevo lío. Argentina ha llamado a filas a Leo Messi y esto es algo que no ha hecho nada de gracia en el seno del PSG. Sobre ello ha hablado Leonardo en Le Parisien y todo porque el delantero no está en condiciones de acudir con su combinado nacional al estar inmerso en un proceso de rehabilitación.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA", ha asegurado Leonardo en el citado medio parisino.

El PSG se pone así a la cabeza de un problema que viene siendo habitual en clubes de todo el mundo cuando se acerca un parón de selecciones. Sin ir más lejos, el Real Madrid debe ceder a Gareth Bale a Gales cuando todavía no ha podido volver a jugar con el conjunto blanco tras su última lesión.

Messi y Paredes

El caso de Leo Messi no es el único que crea malestar en el PSG. También ha sido llamado por Scaloni otro futbolista del conjunto francés como es Leandro Paredes. Y tanto uno como el otro no han jugado el último partido del equipo que dirige Mauricio Pochettino.

Messi celebra su primer gol con el PSG Reuters

Messi ya fue baja para el partido frente al Leipzig, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El ex del Barcelona volvió a quedarse fuera del encuentro ante el Girondins de Bourdeaux y todo por unos problemas en su rodilla. Mientras que Paredes está al margen del equipo desde el parón internacional del mes de octubre.

La Albiceleste se enfrenta en este parón de noviembre, el último del año 2021, a una doble fecha de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Los rivales de la selección de Argentina son dos huesos duros de roer como son Uruguay y Brasil.

