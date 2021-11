El PSG reacciona a los rumores y pone fecha de vuelta a Sergio Ramos

El 'caso Sergio Ramos' tiene una nueva fecha clave. El central español podría reaparecer la próxima semana con el PSG. Una noticia adelantada por el propio conjunto galo en la actualización de su parte médico, donde ha reconocido que el ex del Real Madrid volverá a formar parte del grupo la semana que viene. El debut, por lo tanto, puede estar más cerca.

La reaparición de Ramos llega en un momento clave después de una semana repleta de rumores. La ausencia del defensa, que no ha podido debutar con el PSG desde su fichaje en julio, no está gustando entre los aficionados. Un enfado que se ha extendido hasta las altas esferas del PSG. Por ello, medios cercanos al club aseguraron que la idea de una rescisión de contrato ya no era disparatada, dejando a Sergio Ramos en una situación algo delicada.

Desde entonces, varios medios franceses han intentado rebajar la importancia de esa publicación inicial para descartar la posibilidad de una rescisión de contrato. Esa opción sería extrema y en un caso definitivo. Sin embargo, lo que es evidente es que el malestar e incertidumbre por el fichaje de Sergio Ramos han ido creciendo paulatinamente. De ahí que la noticia del PSG sea tan importante.

🔙🎬 Revivez le passage du coach Mauricio Pochettino dans notre studio #PSGtv avant #FCGBPSG pic.twitter.com/HNjvI21wnr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2021

El PSG no tiene su próximo partido liguero, más allá del de este fin de semana, hasta el próximo 20 de noviembre. Y poco después tendrá toda una 'final' ante el Manchester City en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League. Ramos, en caso de llegar, lo haría después de esta semana de parón donde habrá podido vivir sus primeras sesiones con sus compañeros.

Cabe recordar que en otras ocasiones el PSG ya anunció la vuelta de Sergio Ramos, pero las molestias en los entrenamientos acabaron alargando su lesión. Pochettino, técnico del club galo, ya reconoció que esa falta de coincidencia entre el central y el resto de la plantilla podía pasar factura al camero pese a su larga experiencia en el fútbol. La vuelta de Ramos está más cerca.

El PSG, plagado de bajas

El club francés no solo ha confirmado que "Sergio Ramos se reincorporará al grupo la próxima semana", sino que también ha destacado que "Lionel Messi ha continuado" en la última sesión "su tratamiento en el Centro de Entrenamiento por sus dolores de rodilla y molestias en los isquiotibiales".

Leandro Paredes, otra de las bajas, "continúa su rehabilitación y trabajo atlético en el campo", mientras que Marco Verratti regresará durante el parón, Rafinha estará en tratamiento de cinco días "por un dolor en la cadera derecha" y Kimpembe se someterá a tratamiento durante los próximos 10 días en el Centro de Entrenamiento".

El PSG, que marcha líder indiscutible de la Ligue-1 pero con una segunda posición, espera recuperar efectivos durante los partidos de selecciones para afrontar el final de año. Al menos, la idea es tener a sus dos fichajes estrella como fueron Ramos y Messi.

