Del Nido: "Igual que construí un Sevilla histórico y potente, ahora lo haré aún más grande"

José María del Nido regresa a la escena del Sevilla y manda un mensaje claro a los aficionados del club que no le quieran de vuelta: "Los que no me quieran, me van a admirar". Así de contundente se ha mostrado durante una entrevista con 7televisión antes de la Junta de Accionistas que se celebra este mismo martes, que puede marcar un antes y un después en el futuro de la institución.

Libertad de voto

"Si yo ejerzo con libertad mi derecho de voto, que no dudo que lo podré ejercer, veremos quién gana. Casi doblo al siguiente accionista que me sigue. Que yo quiera participar de una sociedad y una votación donde tengo casi el 30% creo que es lo normal".

¿Por qué ahora?

"Tres argumentos que dicen que el momento es ahora: cualquier momento es bueno para mejorar. Segundo, yo, como accionista mayoritario de la entidad, no tomo decisiones. Hay personas extrañas a mi capital que gestionan mi capital y yo no participo. Y, tercero, se han perdido la mitad de los fondos propios en un año por una mala gestión. Y los únicos que no se han rebajado los salarios con los consejeros de la entidad. Yo cogí una quincalla que llevaba 58 años sin ganar nada y ahí está la sociedad. El primer equipo está a años luz de la sociedad. Convertir ese equipo que no gana nunca en un equipo ganador. Eso costó una barbaridad. La sociedad merece y se le puede dar una vuelta de tuerca. Y aquí estoy yo para eso. El primer objetivo de la entidad es ganar títulos, pero con las espaldas económicas cubiertas".

José María Del Nido, accionista del Sevilla FC Jesús Prieto / Europa Press

Ruina económica

"No dejes que la verdad te estropee una buena noticia. Expliqué con todo lujo de detalles porque había ruina. Las cuentas son ruinosas porque el club ha perdido 41,4 de millones. En dos años, no en 200, hemos elevado la deuda en 111 millones de euros. Yo soy presidente y me dice un consejero que quiere cobrar un taxi y lo tiro por la ventana. Como accionista del club se me remueven las tripas al ver que cobran y lo que ha ocurrido".

¿Por qué se ha llegado a esto?

"Hemos vendido a Alves, Navas, Negredo, Keita... Ese es el modelo de gestión. Hemos vendido a todo el que era vendible. ¿Por qué no se vende a Koundé? Se habla con demagogia diciendo que somos más equipo y lo que hay es que presentar números positivos y no rojos en las cuentas. ¿A quién vendemos? A todos".

Controlar al inversor extranjero

"Yo lo que puedo asegurar es que tengo la capacidad suficiente, real y legal, para controlar al fondo de inversión. Nadie discute en la ciudad que quien trae al capital extranjero es Pepe Castro. Compraba las acciones, las revendía a mayor precio y se llevaba una comisión. Lo trae, le da músculo y luego lo echa. Pero sigue siendo accionista. Ese capital extranjero tiene músculo suficiente para estar en el Consejo. ¿Al enemigo poderoso que es mejor tenerlo lejos o cerca? Tenerlo cerca. Tal lo puedo dominar, controlar o hacer que trabaje conmigo en el Sevilla que mañana llevo yo su representación. Las acciones las llevo yo. Todas. Lo que hay que hacer es primero controlarlo, ver que si te puede ayudar. Luchar contra la realidad es imposible".

Presidente de nuevo

"2 de marzo del año que viene. Me quedan cuatro meses. Esto es cuestión de tiempo. De las acciones que llevamos de la última Junta a la actual tenemos miles más. En tres meses serán miles más. En seis meses otros miles más".

Mensaje al sevillismo

"Que el que me vote sepa que el responsable del proyecto soy yo. El responsable y al que hay que partirle la boca si gestiona mal es a José María del Nido Benavente. A los sevillistas que estén tranquilos. Igual que pude construir un Sevilla grande, histórico y potente, ahora lo construiré aún más grande, potente y ganador que el actual. Los que no me quieran me va a admirar".

[Más información: El mejor Sevilla de la temporada se lleva un partido divertido en el Pizjuán ante el Levante]

Sigue los temas que te interesan