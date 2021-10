Del Nido y su guerra por la presidencia del Sevilla: "Voy a volver porque el club está arruinado"

La estabilidad institucional del Sevilla FC ha saltado por los aires. Nadie sabe quién será el presidente del club en un futuro cercano y la rivalidad que se ha abierto entre Pepe Castro y el regreso de José María del Nido es tremendo. En estos momentos, el equipo sevillista se encuentra en mitad de una guerra.

De hecho, el propio Del Nido quiere ir con todo para poder recuperar su cargo después de haber pasado incluso por la cárcel. El que fuera presidente del Sevilla en el comienzo de su época más dorada está convencido de tener la mano ganadora en una partida que amenaza con ser de todo menos tranquila.

En la previa de la gran Junta Extraordinaria del club que puede marcar quién accederá al poder, Del Nido ha pasado por los micrófonos de la Cadena COPE y ha hablado y claro sobre sus planes y sus pensamiento sobre el futuro del Sevilla. Además, tiene claro quien está detrás de su proyecto: "No voy a decir quien sería el presidente, pero el proyecto lo van a liderar tres personas: yo, yo y yo".

José María del Nido, expresidente del Sevilla FC EFE

La Junta Extraordinaria

"Yo lo que espero es que en la Junta los accionistas elijan libremente entre los dos modelos que habrá. Este movimiento accionarial es inevitable. Si perdemos, iremos a la Junta Ordinaria tres meses después. Y seguiremos comprando acciones. Tengo el respaldo de varios empresarios que creen en mi proyecto de gestión. Voy a volver al Sevilla sí o sí, mañana, pasado o el otro".

Los ataques de Del Nido

"La necesidad de acabar con este modelo de gestión se ve en las cuentas del club. Con los números que se han presentado es una vergüenza que el consejo de administración esté remunerado. Me veo abocado a volver para dar un golpe de timón para que la marcha de la sociedad no empeore. El Sevilla está arruinado. Nos hemos comido los fondos propios y presentamos la mayor pérdida de la historia del club. No es Del Nido o el caos, el caos son las cuentas actuales".

Venta del club

"Pensar a estas alturas de la película que yo voy a vender el Sevilla... Lo podía haber hecho mucho antes con ofertas de muchos ceros por delante y no lo he hecho. Hay muchos que se erigen en portavoces del sevillismo de base que no tienen ni una acción. Aquí somos todos muy sevillistas hasta que llega una oferta y se trinca el dinero. Que me parece lícito, pero que no nos digan lo que tenemos que hacer".

Su gestión en Sevilla

"Nadie podrá decir que yo he ganado directamente del Sevilla ni un euro. Mis 20 años de gestión son impecables. No dudo de que voy a poder votar con mis acciones. Si no me permiten votar, judicializaremos la Junta. Los primeros que rompieron el pacto fueron Castro y mi hijo. Dijeron ser los gestores del pacto e hicieron lo que les dio la gana. Por eso denuncié, porque el pacto había sido incumplido".

Pepe Castro junto a Ivan Rakitic en su presentación como nuevo jugador del Sevilla EFE

La figura de Monchi

"Creo que tenemos a un magnífico responsable del área deportiva que es el que tiene que controlar todo eso. Monchi ha hecho un trabajo sensacional y lo que hay que hacer es reforzarlo y darle las herramientas necesarias para que trabaje con comodidad. Creo que tenemos un plantillón y a un magnífico entrenador, al que lo avala lo único que tiene que avalar a un entrenador: los resultados".

La situación financiera

"Las cuentas son ruinosas. El club no tiene suficientes activos para salir del problema que sufre. La obligación era la de haber tomado las decisiones económicas que hubieran hecho falta para que esto no ocurriera. Yo no hubiera presentado este déficit. Desde el club se ha dicho que esto no afecta ni al primer equipo ni a la marcha de la sociedad. No puedo esperar, entiendo que el momento era el año pasado y no pudo ser, por eso no se puede perder tiempo. Hoy mejor que mañana".

Amigos y enemigos

"Yo afirmo que hay muchísimos sevillistas quieren que vuelva. Yo siempre he tenido amigos y enemigos y eso me encanta".

[Más información: El Sevilla solo sabe empatar en la Champions: nuevas tablas ante el Lille]

Sigue los temas que te interesan