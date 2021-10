El último intento de Del Nido para volver a dirigir al Sevilla: presidente en la sombra hasta 2023

El Sevilla FC podría dar un vuelco tremendo en su estructura institucional en uno de sus mejores momentos de la historia. El futuro institucional mira con agitación a la Junta de Accionistas que se celebrará este próximo martes. Allí, José María del Nido tratará de volver a hacerse con el control del club ocho años después. Tras pasar por prisión, mantener su gran cantidad de acciones y prepararse para su regreso, Pepe Castro se enfrenta a una gran amenaza.

Este martes 26 de octubre puede devolver al histórico presidente del equipo andaluz al poder, aunque no lo haga de manera física de momento. El abogado, consejero delegado de Nervión Grande S.L., la matriz con la que posee un gran número de acciones del club hispalense, ha declarado públicamente que va a volver a tener el control de la entidad y que va a utilizar todos los instrumentos que hagan falta para conseguirlo.

La gestión de José Castro ha sido impecable y muy difícil de mejorar, pero el sevillismo quiere más y la sombra de Del Nido vuelve a aparecer. Hasta ahora, el presidente actual se mantenía en el poder gracias al acuerdo que se logró en 2019. Ahí se pactó con los Del Nido que se alternasen en el poder en 2023, pero el patriarca de la familia, que tiene mala relación con uno de sus hijos, el que era principal representante de las acciones del club, quiere anticipar este ascenso.

José María del Nido atendiendo a la prensa Europa Press

Un nuevo lío con el conjunto accionarial del club promete un debate caliente en el que los dos frentes se presumen como ganadores. Serán una vez más los accionistas minoritarios los que pongan toda la carne en el asador ya que de ellos dependerá que uno de los dos grandes grupos, el de Castro o el de Del Nido, salga victorioso. En cualquier caso, el expresidente ha amenazado con judicializar la Junta en caso de que no le dejen votar, algo que a priori podría pasar por su inhabilitación.

Paz ficticia

La paz entre los dos grupos accionariales más grandes en el sevillismo se había establecido en 2019. Ambos grupos afirman que prácticamente al firmarse, ya se había roto con conversaciones con otros accionistas para comprar sus participciones y aumentar su control. En cualquier caso, las dos partes enterraron un hacha ficticio para tratar de dar estabilidad al club a la vez que seguía creciendo. Los títulos cosechados han sido un ejemplo de que se estaba haciendo un buen trabajo.

La idea era que durante tres años presidiera Castro y, en los siguientes tres, lo hiciera Del Nido Júnior, porque José María tiene que seguir con su inhabilitación pública derivada de su sentencia judicial. Hace algo más de cuatro años, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Huelva otorgó a Del Nido el tercer grado debido a la "excelente evaluación global del centro" y su "plena integración familiar, social y laboral" el pasado 13 de junio de 2017.

José María del Nido, expresidente del Sevilla FC EFE

Antes, entre el mes de abril de ese mismo año y 2014, estuvo en la prisión de Huelva. Fue condenado a siete años, pero su buen comportamiento le liberó antes de la pena privativa de libertad y la sustituía por la estancia en el Centro de Inserción de Sevilla. Desde ese momento y con su 35 por ciento del accionariado sevillista, Del Nido comenzó su reconquista particular. Además, ha aprovechado una situación muy concreta con un acuerdo accionarial exterior.

El lío con el famoso grupo de 'Los Americanos' (777 Partners) enturbió este pacto hasta el punto de poderse romper definitivamente en esta Junta. Detrás de Sevillistas Unidos 2020 están tres grandes inversores norteamericanos. Steven W. Pasko, Wayne Boisch y James Pulasky. Cuando llegaron apoyaron la candidatura de Pepe Castro y se situaron de ese lado, una cuestión que aseguraba la paz social. Movimientos con el actual presidente han hecho que ahora sea Del Nido quien les lleve.

Se alargará

Nadie tiene claro quién tiene más acciones, pero está claro que el que más tiene, preside; bajo esa idea se espera la resolución de este nuevo lío que aparece en cada Junta de Accionistas. Habrá dos juntas, una ordinaria y otra extraordinaria solicitada por 'Los Americanos', en la que solicitan el cese de los miembros del actual consejo de administración, así como la modificación del número de miembros del mismo hasta un total de ocho y la designación de nuevos consejeros.

José María Del Nido, expresidente del Sevilla EFE

En 2020 volvió a surgir el nombre de Del Nido cuando aparecieron unos audios donde se jactaba de su fuerza para poder gobernar. Las dos partes se sienten ganadoras, pero la realidad es que se están pegando en estos últimos días hasta por cuatro o cinco acciones. En cualquier caso, la figura de 'Los Americanos' se ha demonizado entre el sevillismo y que el expresidente se asocie a ellos puede decantar la balanza para que Castro sume adeptos. Es por lo que José María no ha explicado públicamente que cuente con su apoyo.

En cualquier caso, Del Nido no puede presidir por su inhabilitación judicial hasta marzo de 2023, igual que tampoco podrá votar en la Junta de Accionistas, y sería José María Manzano, el representante del paquete accionarial de Nervión Grande S.L. desde la salida de Miguel Ángel Del Nido al Cádiz, el otro hijo con el que José María Del Nido sí tiene relación, el hombre que presidiera si gana este martes. Esto no es oficial, aunque quizá no haga falta si Del Nido no gana.

Del Nido quiere recuperar el poder de la entidad del barrio de Nervión y lo va a tratar de conseguir a toda costa. El sevillismo vive con incertidumbre este inicio de la guerra de poder entre los principales accionistas del club. Todo indica que empezará de nuevo el movimiento accionarial, pero el desenlace, por ahora, es toda una incógnita. Este martes comenzará una batalla que podría durar varios meses.

[Más información: Del Nido y su guerra por la presidencia del Sevilla: "Voy a volver porque el club está arruinado"]

Sigue los temas que te interesan