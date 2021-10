Samu Castillejo rompe a llorar tras su regreso con el Milan: "Ayer no te quiere ni tu madre y hoy..."

El AC Milan logró una importante victoria ante el Verona que les permite mantenerse en la zona alta de la clasificación. Un encuentro que se puso cuesta arriba y que obligó a los de San Siro a remontar con el tiempo jugando en su contra. Samu Castillejo, lesionado desde el final de la temporada pasada y con una aparición de unos segundos en lo que va de campaña, jugó por primera vez y fue clave en los 45 minutos que estuvo en el césped.

El jugador español era consciente de la importancia del encuentro. El hecho de tener que remontar, la confianza del técnico para volcarse al ataque y la oportunidad de poder brillar después de unas semanas tan duras pusieron sobre la mesa el mejor escenario posible para Samu Castillejo. Y el ex del Villarreal cumplió. Tanto que el AC Milan le nombró mejor jugador del encuentro.

El atacante dio forzó un penalti y comenzó la jugada que supuso el tercer y último gol del encuentro. Todo ello tras salir desde el banquillo en la reanudación de la segunda mitad. Nada más sonar el pitido inicial, todas las miradas apuntaban hacia él. El mejor Samu Castillejo estaba de vuelta. "Como has visto, mis lágrimas lo dicen todo", aseguró con una tímida sonrisa a los medios oficiales del club.

🗣️ The Coach and Castillejo shared their thoughts and feelings after tonight's win



🗣️ Le dichiarazioni di Mister Pioli e Samu dopo #MilanVerona#SempreMilan pic.twitter.com/zOWMZY7Ab1 — AC Milan (@acmilan) October 16, 2021

"Después del periodo que he pasado y que estoy pasando...", destacó Castillejo. Quería poner mi corazón y alma en el campo. Quiero dar las gracias a mi familia, a mis amigos y a Dios", indicó tras la remontada cosechada y siempre intentando contener la emoción. "El fútbol es hermoso, ¿verdad? Ayer no te quiere ni tu madre y luego puedes celebrarlo con los aficionados en San Siro, que es mi casa", espetó al borde de la lágrima y con la risa de fondo del entrevistador.

El apoyo de su entorno

"A veces no depende de ciertos factores. Depende de muchas otras cosas como he dicho anteriormente, siempre he tenido el corazón y el alma para ello cada vez que he saltado al campo, he jugado por estos colores. Estoy muy contento por mí, por mi familia y por mis amigos que han estado a mi lado en este periodo difícil", agradeció Castillejo, que parece haber recuperado su mejor forma tras esta última lesión del femoral.

"Como he dicho antes, estoy muy contento de poder ayudar al equipo, a mis compañeros y a la gran familia que es el Milan. Después de no jugar durante tanto tiempo, estoy bien físicamente, de hecho me sorprendo a mí mismo. Sin embargo, entreno todos los días y me gusta trabajar para mí y para el equipo. Así que estoy preparado para cuando mi equipo necesite ayuda", sentenció con los tres puntos y el premio a mejor jugador del partido ya asegurados.

[Más información - El PSG abre el grifo de Catar: cubre las pérdidas y saca músculo para renovaciones y fichajes]

Sigue los temas que te interesan