Polémica en el Barça - Valencia: la acción en la que Gayá no toca a Ansu Fati pitada como penalti

La primera parte del FC Barcelona - Valencia ha terminado con una decisión muy polémica. Depay adelantaba al conjunto azulgrana de penalti después de una acción entre Ansu Fati y Gayá decretada como pena máxima. El delantero del conjunto azulgrana se disponía a rematar a gol cuando por detrás aparecía el lateral izquierdo del equipo de Bordalás.

Gayá se lanzaba con todo y rebañaba el balón antes de que el delantero llegase a contactar de manera nítida con el cuero, impidiendo así su remate. Una acción muy polémica y que fue decretada como pena máxima por el colegiado. Los jugadores del Valencia protestaron vehemente la decisión, pero el VAR no hizo rectificar el designio final.

El buen primer tiempo entre el FC Barcelona y el Valencia ha terminado con una acción muy protestada, la del penalti pitado por Gil Manzano contra el equipo visitante en una acción en la que no se aprecie que José Gayá toque a Ansu Fati cuanto este va a rematar a portería.

Lo que sí se puede ver es como el lateral izquierdo del Valencia toca el balón y evitar el disparo de Ansu, que termina golpeando al aire y cayendo fruto de la acción. Una jugada que no parecía merecedora de penalti, pero que fue decretada como tal. Los jugadores de Valencia protestaron la decisión airadamente mientras Bordalás se volvía loco en la banda.

La acción entre Gayá y Ansu Fati

Un error manifiesto

Todos esperaban que el VAR entrase para corregir la decisión errónea, pero no fue así. Desde la sala de videoarbitraje dieron por bueno el veredicto de Gil Manzano y no consideraron la decisión como un error claro y manifiesto, por lo que nada pudo evitar que Depay colocara el balón sobre los once metros.

Una vez allí, el delantero neerlandés no perdonó y puso su cuarto gol de la temporada, segundo desde la zona de máximo castigo. A pesar de que el tanto había subido ya al marcador y de que eso era ya inamovible, los jugadores del Valencia, en especial Gayá, seguían protestando a Gil Manzano la decisión. Lo cierto es que no daban crédito.

El pase de Jordi Alba desde la izquierda y el desmarque hacia el área pequeña del autor del primer gol habían sido realmente buenos, pero más lo fue la intervención del zaguero del Valencia que había llegado en el último suspiro antes de la tragedia. Aún así, no fue suficiente para evitar que su equipo terminara recibiendo el segundo tanto después de una decisión tan polémica.

[Más información: Laporta retrata una vez más la realidad del Barça: "Son las peores cuentas de nuestra historia"]

Sigue los temas que te interesan